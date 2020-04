Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump elrendelte, hogy az amerikai katonai egészségügyi létesítményekben ellássák azokat az olasz betegeket, akik nem fertőzéses megbetegedéssel fordulnak hozzájuk.","shortLead":"Donald Trump elrendelte, hogy az amerikai katonai egészségügyi létesítményekben ellássák azokat az olasz betegeket...","id":"20200411_korhazak_orvosi_eszkozok_Olaszorszag_Egyesult_Allamok_segitseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e177a-3c94-407b-9ff8-40234f5a509a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_korhazak_orvosi_eszkozok_Olaszorszag_Egyesult_Allamok_segitseg_koronavirus","timestamp":"2020. április. 11. 09:47","title":"Tábori kórházakkal és orvosi eszközökkel segíti Olaszországot az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete nyomán - közölte a színház a honlapján.","shortLead":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete...","id":"20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73b650c-bd97-47b3-af7a-77680ec6ab17","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","timestamp":"2020. április. 12. 13:07","title":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","shortLead":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","id":"20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6c8bdf-f016-423d-ad6b-4eea2197b40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","timestamp":"2020. április. 11. 20:42","title":"Koronavírus: Amerika lehagyta Olaszországot a halálozások számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le a lakókat. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le...","id":"20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eec8de3-2132-429a-a0e3-e419dd5fc24c","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 15:05","title":"Hatvan koronavírus-fertőzöttet találtak a Rózsa utcai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af2a39c-c482-443a-ab6f-0f81703607bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötven éve, 1970. április 11-én indult útnak az amerikai Hold-program egyetlen sikertelen küldetése, az Apollo-13. A három űrhajós számára egy műszaki hiba után már nem a Holdra szállás, hanem a túlélés lett a cél, s végül sikerült épségben Földet érniük.","shortLead":"Ötven éve, 1970. április 11-én indult útnak az amerikai Hold-program egyetlen sikertelen küldetése, az Apollo-13...","id":"20200411_apollo_13_felloves_50_evfordulo_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af2a39c-c482-443a-ab6f-0f81703607bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cc6b6-6d39-497e-b876-ddb810aca018","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_felloves_50_evfordulo_tortenet","timestamp":"2020. április. 11. 08:03","title":"\"Houston, baj van\" – 50 éve ezen a napon indult majdnem tragikusan végződő útjára az Apollo-13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","shortLead":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","id":"20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddb8d5-9fd0-4ca1-869f-ba7fa27833a9","keywords":null,"link":"/elet/20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","timestamp":"2020. április. 11. 13:49","title":"Rendőrök küldték vissza a leszállópályáról a kijárási tilalom alatt luxuspartira érkező magángép utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet nyúlnak a mobiljuk után, melyre egyre szívesebben töltenek le részben vagy egészben fizetős alkalmazásokat is.","shortLead":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet...","id":"20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f7a53-9d38-43c7-8b92-51069183b471","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","timestamp":"2020. április. 12. 08:03","title":"Nagyon pörög az App Store és a Play áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]