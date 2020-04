Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum.","shortLead":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos...","id":"20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ec1e4-3a6d-43f8-8a8c-0cba95b4825f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","timestamp":"2020. április. 10. 21:51","title":"Karácsony állítja, a kormányhivatal levelére hivatkozva nem tesztelték az idősotthonba visszakerülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről könyvtárnyi kötet értekezik, mi most csak annyival tisztelgünk a Fab Four előtt, hogy összeállítottuk, melyik szerintünk a tíz legjobb daluk.\r

\r

","shortLead":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről...","id":"20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ee44fc-a9f7-4672-99c8-206b454f2a6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","timestamp":"2020. április. 11. 09:38","title":"Íme, a tíz legjobb Beatles-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni területről kilőtt és az indiai területen lévő lakóházakba csapódott lövedékektől.\r

","shortLead":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni...","id":"20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aa13a-cd6f-431e-abbb-e333960ea126","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","timestamp":"2020. április. 12. 19:02","title":"Újra tüzérséggel lőtte egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","shortLead":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","id":"20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c1d36-bf7b-40f8-baf6-4b678ca7f56b","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","timestamp":"2020. április. 11. 08:43","title":"Antibiotikumok és altatók exportját tiltotta meg a gyógyszerhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként 50 darabot.","shortLead":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként...","id":"20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f7409-4521-460c-8a46-ac404524cb61","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","timestamp":"2020. április. 11. 21:24","title":"Arcmaszkokat osztogatnak a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","shortLead":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","id":"20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d3c8c-7fe3-44d6-bc2c-7763702288c5","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","timestamp":"2020. április. 12. 10:37","title":"Szó szerint lerángatták a buszról a rendőrök a maszkot nem viselő férfit Philadelphiában - video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]