[{"available":true,"c_guid":"5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint a Földé. Viszont a Földdel ellentétben ezektől a Naprendszer külső területén lévő planétáktól túlságosan is távol van a Nap ahhoz, hogy ilyen magas hőmérsékleteket okozzon. A jelenség régóta foglalkoztatja a bolygókutatókat.","shortLead":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint...","id":"20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814b208-5963-45fa-a69c-30c74685d76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","timestamp":"2020. április. 10. 11:03","title":"Megfejtették, mi az a nagy forróság a Szaturnuszon fönt, miközben lent hideg van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","shortLead":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","id":"20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac5892-00ab-471c-8e6c-c29ece7215e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","timestamp":"2020. április. 10. 21:22","title":"Megfertőződött négy ember a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","shortLead":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","id":"20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd7425-6d5e-4277-831b-a95ed0172323","keywords":null,"link":"/elet/20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","timestamp":"2020. április. 10. 19:22","title":"Szijjártó Péter a járvány PR-lovagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","shortLead":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","id":"20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524186f8-c1d6-4d88-9352-ff9eac987c46","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","timestamp":"2020. április. 11. 13:23","title":"Olaszországban kinyithatnak a könyvesboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"HVG","category":"360","description":"Segített lerombolni a kommunizmust, segített Orbánnak, de mintha kanállal merítette volna a tengert.","shortLead":"Segített lerombolni a kommunizmust, segített Orbánnak, de mintha kanállal merítette volna a tengert.","id":"202015_konyv__ajog_uralma_soros_gyorgy_anyilt_tarsadalom_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276cc9ab-c657-4a99-83e4-60c7ae3d50ce","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__ajog_uralma_soros_gyorgy_anyilt_tarsadalom_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 11. 12:00","title":"Soros György nem adta fel, de nincsenek illúziói a világ jobbá tételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","shortLead":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","id":"20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6c19b-3d2e-4c70-a8ad-8da0015e2282","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 18:38","title":"Megjelentek a járványügyisek a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","shortLead":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","id":"20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921dca16-6a4f-477e-87a3-60150692eb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","timestamp":"2020. április. 10. 15:55","title":"Letartóztatták a hatástalan kézfertőtlenítőt gyártó és áruló gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","shortLead":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","id":"20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf343d0-0c94-4763-9a86-36a132e69498","keywords":null,"link":"/360/20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Magyar útlevelet cserélnék keletnémetre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]