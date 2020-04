Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el hamarosan. ","shortLead":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el...","id":"20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6d516e-c405-4196-ac16-fe1ef40996c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","timestamp":"2020. április. 13. 08:34","title":"A koronavírus elleni harcra fordítják a limitált szériás Porsche árát, amilyet Lewandowski is vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en kórházban, 246-an idősotthonokban vesztették életüket, ami összességében újabb lassulást jelez az előző naphoz képest, de a járvány \"továbbra is dinamikusan folytatódik\" - közölte vasárnap este a francia egészségügyi tárca.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en...","id":"20200412_Franciaorszagban_14_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e39c73a-9005-4278-8479-f80214350bce","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Franciaorszagban_14_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 12. 21:52","title":"Franciaországban 14 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5224a-472b-4e59-bafb-e4554a47da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Orbán Viktor: \"A kölni a fiókban marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","shortLead":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","id":"20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b94f0c-346f-498e-830e-6e49f986e47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 12. 07:57","title":"14 újabb halott és immár 1410 igazolt fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","shortLead":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","id":"20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df740a86-6855-4cf5-85c3-58a226ee93b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 10:53","title":"A Walt Disney World 43 ezer dolgozójának munkaviszonyát függesztik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván a világ legnagyobb országában.","shortLead":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván...","id":"20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f94f3-ad1e-4716-87bd-c1331d7f04c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","timestamp":"2020. április. 12. 16:32","title":"Oroszországból fertőzik vissza Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]