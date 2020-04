Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá egy érdekes kísérletre hivatkozva Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá...","id":"20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5536aa1-e0fc-403d-aa6c-1cce7fd63fb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","timestamp":"2020. április. 12. 19:15","title":"Így befolyásolja döntéseinket az, hogy melyik politikai párttal szimpatizálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes feloszlásának 50. évfordulójához időzítve tartottak az Egyesült Államokban.\r

A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes feloszlásának 50. évfordulójához időzítve tartottak az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú...","id":"20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0b7c5-b10a-48e9-af48-d622a18d7941","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 11. 17:21","title":"Egy nap alatt 917-en haltak meg koronavírus miatt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem a cégek léptek volna - állítja Lotte Tisenkopfa, a lett Mádara szépségmárka alapítója, akivel a skandináv nők szépségfelfogása mellett arról is beszéltünk, hogy szerinte már túl késő-e van ahhoz, hogy valóban zöldebbé váljon a szépségipar. ","shortLead":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem...","id":"20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4791fc89-70c4-42b1-abc6-0f4d398bc7f4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","timestamp":"2020. április. 12. 20:00","title":"Lehet-e zöldebb a szépségipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére, a válsághelyzetet a társadalom fölötti ellenőrzés kiteljesítésére, illetve nemzetközi illiberális propagandára használja.","shortLead":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat...","id":"202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3329b1d-2c33-46bb-916e-a777ae074299","keywords":null,"link":"/360/202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","timestamp":"2020. április. 12. 11:30","title":"Putyin csak azt csinálja, amit szokott, de most a koronavírus is besegít neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]