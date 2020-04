Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","shortLead":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379b52fd-ccaf-45c8-bcef-ae36b3d8af63","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:23","title":"Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","shortLead":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","id":"20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81ed19-d0c6-4d43-82b3-c99abc1ab644","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","timestamp":"2020. április. 15. 04:18","title":"A nevét már levédették a BMW X8 M-nek, már csak a kocsi kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","shortLead":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","id":"20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7868a4-df04-440a-89fa-f1aa99c0c6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 19:42","title":"Tömeg volt Iránban, miután kinyitott néhány üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról. A készülékeket ma mutatják be, és alább megtudhatja, hogyan nézheti élőben a bejelentést.","shortLead":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról...","id":"20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61453b69-16da-4c1a-8cb3-b9c470beb274","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","timestamp":"2020. április. 14. 14:33","title":"Élőben nézheti az új OnePlus-csúcstelefonok bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakszervezetek azt szeretnék, ha a veszélyhelyzet végéig nem tárgyalná a parlament a közalkalmazottak jogállásáról szóló, váratlanul bejelentett módosítást.","shortLead":"A szakszervezetek azt szeretnék, ha a veszélyhelyzet végéig nem tárgyalná a parlament a közalkalmazottak jogállásáról...","id":"20200414_szakszervezetek_kozalkalmazottak_jogallasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a634b44a-6fcc-4d69-b46b-3827bad92734","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_szakszervezetek_kozalkalmazottak_jogallasa","timestamp":"2020. április. 14. 12:01","title":"Kövértől kérik a szakszervezetek: Ne most vegyék el a közalkalmazotti státuszt a kulturális dolgozóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71662728-afe0-4ecb-86f2-ea0ca42bfed9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint egy hete tart a forint erősödése, az MNB múlt heti gazdaságélénkítő bejelentéseit díjazza a piac.","shortLead":"Több mint egy hete tart a forint erősödése, az MNB múlt heti gazdaságélénkítő bejelentéseit díjazza a piac.","id":"20200414_forint_arfolyam_350","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71662728-afe0-4ecb-86f2-ea0ca42bfed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73383393-cd1a-4816-a7df-1689be1f4c52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_forint_arfolyam_350","timestamp":"2020. április. 14. 15:11","title":"350 alá is benézett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]