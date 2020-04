Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas oszlatáson, Törökország a koronavírus-járvány leple alatt elszállítja őket – sokuk nem is tudja, hova. Egy iráni ismerős útját egy pontig sikerült követni, aztán megszakadt a kapcsolat. Ha visszaküldik hazájába, börtön vár rá.","shortLead":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas...","id":"20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa764598-bfb4-4bc1-b7b7-72ff28899c52","keywords":null,"link":"/360/20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. április. 15. 07:00","title":"Erdoganék csendben eltüntetik a menekülteket, akikkel nemrég még Európát zsarolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes meghozni”.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes...","id":"20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29537031-73df-4ad2-b457-0eaa84cf5689","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","timestamp":"2020. április. 16. 10:28","title":"Kunetz a kórházi ágyak felszabadításáról: Ennek több halálos áldozata lehet, mint a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","shortLead":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","id":"20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acb207-3f29-444c-b475-67573bccfbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","timestamp":"2020. április. 15. 12:46","title":"63 EP-képviselő kéri nyílt levélben, hogy ne vegye el a nemváltoztatás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben játszik többek között Sárosdi Lilla, Szabó Domokos, Schilling Árpád és Török-Illyés Orsolya is.","shortLead":"A filmben játszik többek között Sárosdi Lilla, Szabó Domokos, Schilling Árpád és Török-Illyés Orsolya is.","id":"20200416_A_neten_debutal_Hajdu_Szabolcs_uj_nagyjatekfilmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd98d372-b74c-46a8-8a96-4345b8acc4c6","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_A_neten_debutal_Hajdu_Szabolcs_uj_nagyjatekfilmje","timestamp":"2020. április. 16. 11:55","title":"A neten debütál Hajdu Szabolcs új nagyjátékfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"Róna Péter","category":"360","description":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak. Felidézi, hogy az 1929-33 nagy válság után is a korábbi recepteket sutba dobó gazdaságpolitika bizonyult sikeresnek, így most is valami újat kell kitalálni – néhány javaslatát vázolja is.","shortLead":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak...","id":"20200416_A_negy_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5200-33f2-4bdb-a9db-e760d2c64e77","keywords":null,"link":"/360/20200416_A_negy_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 06:30","title":"Róna Péter: A vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási korlátozások közepette.","shortLead":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151702c-8ab2-48d5-b25c-a8ea8b6f7b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","timestamp":"2020. április. 15. 16:03","title":"Kitalálták a francia tudósok, hogyan hozhatják ki a legjobbat a kijárási korlátozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodásra”. ","shortLead":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt...","id":"20200415_aszelnok_level_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322d4389-05a5-411b-acf6-4453855cd685","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_aszelnok_level_korhazak","timestamp":"2020. április. 15. 07:47","title":"Levélben figyelmeztette a kórházakat az ÁSZ-elnök: Spóroljanak az indokolatlan ellátásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]