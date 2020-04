Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","shortLead":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","id":"20200416_kiskereskedelem_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e66eb6-edda-4787-953d-4af338777a63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_kiskereskedelem_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 10:40","title":"Nem kíméli a válság a kiskereskedelmet, a kistelepülések boltjai bezárhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják a szakembert.","shortLead":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják...","id":"20200416_mok_cserhati_oori_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32654d97-eeef-4bd2-94f7-e6a950b25667","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_mok_cserhati_oori_kasler","timestamp":"2020. április. 16. 14:53","title":"A Budapesti Orvosi Kamara szerint visszatetsző módon váltották le Cserháti Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy gyűjtőkampány keretében karanténtárgyakat keres a Néprajzi Múzeum. ","shortLead":"Egy gyűjtőkampány keretében karanténtárgyakat keres a Néprajzi Múzeum. ","id":"20200416_A_koronavirusjarvany_mar_most_tortenelem_elkezdtek_begyujteni_a_karantenok_targyi_emlekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9081552-a9b0-47cb-acd0-ec3f3b9cecb4","keywords":null,"link":"/elet/20200416_A_koronavirusjarvany_mar_most_tortenelem_elkezdtek_begyujteni_a_karantenok_targyi_emlekeit","timestamp":"2020. április. 16. 11:07","title":"Történelmet írunk: elkezdték begyűjteni a karanténok tárgyi emlékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Törökország megint menekültekkel zsarolhatja Európát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Törökország megint menekültekkel zsarolhatja Európát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200415_Radar360_A_magyar_gazdasag_gyorsan_visszapattanhat_ujra_termelne_a_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d1b273-1dd0-4f39-b2e1-6697d6265223","keywords":null,"link":"/360/20200415_Radar360_A_magyar_gazdasag_gyorsan_visszapattanhat_ujra_termelne_a_Suzuki","timestamp":"2020. április. 15. 08:02","title":"Radar360: A magyar gazdaság gyorsan visszapattanhat, újra termelne a Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","shortLead":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","id":"20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24077798-cd83-44f5-a7a3-8679c4561c90","keywords":null,"link":"/elet/20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","timestamp":"2020. április. 15. 09:29","title":"A távolságtartó zumba órával a legrosszabb nap is jól indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legfőbb üzenete megalakulása óta a NER tagadása. Gyurcsány Ferenc pártja közel tíz év alatt az ellenzék egyik vezető ereje lett. Nélküle nem tud erős lenni az ellenzéki összefogás, kérdés, hogy 2022-ben vele lehet-e választást nyerni.","shortLead":"A DK legfőbb üzenete megalakulása óta a NER tagadása. Gyurcsány Ferenc pártja közel tíz év alatt az ellenzék egyik...","id":"20200415_Az_MSZP_hatan_erosodott_a_DK_de_az_nagy_kerdes_Gyurcsannyal_lehete_valasztast_nyerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba69a34-e9b0-44c0-9075-3ddd54893ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Az_MSZP_hatan_erosodott_a_DK_de_az_nagy_kerdes_Gyurcsannyal_lehete_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. április. 15. 15:40","title":"Az MSZP hátán erősödött a DK, de az nagy kérdés, Gyurcsánnyal lehet-e választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyfelszabadítás két ütemben zajlik.","shortLead":"Az ágyfelszabadítás két ütemben zajlik.","id":"20200416_kohazi_agy_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347e877e-c8ed-47d2-9bac-e178e3aba8e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_kohazi_agy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 06:10","title":"Megyénként közlik, hogy hol hány ágyat kell felkészíteni a koronavírusos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]