Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet értékesítettek, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet...","id":"20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d7575-eb71-435e-ae16-a4d26921d314","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","timestamp":"2020. április. 15. 13:03","title":"Újraindul a gazdaság: Kínában 241%-kal megugrott a mobiltelefonok eladása márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcc9ad1-82c0-41f6-8d3a-7af3ff2c5473","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szexuális életünk megkezdése előtt úgy hisszük, hogy a szex olyan folyamat, amelyet nemsokára megtanulunk, és onnan már a birtokában vagyunk ennek a tudásnak. Ezzel szemben a szexualitás nagyon más a különféle életszakaszokban. Így sokkal inkább beszélhetünk életen át tartó folyamatos változásról.","shortLead":"Szexuális életünk megkezdése előtt úgy hisszük, hogy a szex olyan folyamat, amelyet nemsokára megtanulunk, és onnan már...","id":"20200416_Igy_lesz_a_szex_idoskorunkra_felszabadito_megerkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcc9ad1-82c0-41f6-8d3a-7af3ff2c5473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccffb77a-70be-41e3-8141-0ee180739692","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200416_Igy_lesz_a_szex_idoskorunkra_felszabadito_megerkezes","timestamp":"2020. április. 16. 12:15","title":"Így lesz a szex időskorunkra felszabadító megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos érdekeltségébe tartozó cégnek. \r

","shortLead":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos...","id":"20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec32788-1bd5-4285-a7ac-f71f74a7436d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","timestamp":"2020. április. 15. 09:15","title":"Mészáros Lőrinchez vándorolt Ákos I. kerületi borozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","shortLead":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","id":"20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d1104-1fa8-4a55-b67d-f4bb0f944e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 15. 14:03","title":"Müller Cecília és az operatív törzs már az Instagramon is szabályoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","shortLead":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","id":"20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38aabc3-b572-4c9e-93cb-92b1f51e6a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","timestamp":"2020. április. 15. 06:41","title":"Egy régi Dacia pózolt a koronavírus miatt kiürült New York-i utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és legismertebb múzeumában, a Louvre-ban.","shortLead":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és...","id":"20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746b2d0-a5a3-435e-b3b3-69eb2b0ce97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Kékhalál volt a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lényegében értelmetlenné vált iPhone 8-at venni, miután az Apple bejelentette az iPhone SE új kiadását: a régi formába csomagolt új mobil olcsóbb és erősebb is.","shortLead":"Lényegében értelmetlenné vált iPhone 8-at venni, miután az Apple bejelentette az iPhone SE új kiadását: a régi formába...","id":"20200416_apple_iphone_se_2020_iphone_8_iphone_8_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328c9d8-096d-4efe-9069-72c2e70c2787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_apple_iphone_se_2020_iphone_8_iphone_8_plus","timestamp":"2020. április. 16. 15:03","title":"Annyira nincs értelme iPhone 8-at venni, hogy azonnal el is kaszálta az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt...","id":"20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75089a67-0c21-4c8d-a788-72d0ac818f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 15. 11:05","title":"Türelmet és megértést kért Müller Cecília azoktól, akiknek a hozzátartozóit hazaküldik a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]