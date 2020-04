Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","shortLead":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","id":"20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda3e3e-6618-4958-a04b-eca86850f8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 13:05","title":"Vuhanban már be is zárják a sebtében felhúzott koronavírus-kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cb568b-ca85-432a-a4cd-40b879957edf","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","timestamp":"2020. április. 15. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Mindennapi gyűlölnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304c1de-71e1-4f48-98bc-327ec0d1e852","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BBC friss riportjában annak járt utána, hogy a brit pubok pincéiben tárolt sörök meddig állnak el, hiszen az már látszik: a nyitás csak hónapok múlva várható Nagy-Britanniában.","shortLead":"A BBC friss riportjában annak járt utána, hogy a brit pubok pincéiben tárolt sörök meddig állnak el, hiszen az már...","id":"20200415_Mi_lesz_50_millio_korso_brit_sorrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3304c1de-71e1-4f48-98bc-327ec0d1e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae166d7-a965-4921-bb1b-4c3e530931a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Mi_lesz_50_millio_korso_brit_sorrel","timestamp":"2020. április. 15. 08:44","title":"Mi lesz 50 millió korsó brit sörrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","shortLead":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","id":"20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8889-12b5-4759-b399-32f0e2953ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","timestamp":"2020. április. 15. 19:38","title":"Időkorlátot vezettek be a 65 éven felülieknek több magyar piacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619decfc-2d86-4dbf-9635-a593981a8f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jelenleg az élelmiszer 80 százalékát importálják, ezen akarnak változtatni.","shortLead":"Jelenleg az élelmiszer 80 százalékát importálják, ezen akarnak változtatni.","id":"20200414_Abu_Dzabi_tobb_szaz_millio_dollart_fektet_a_belteri_gazdasagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619decfc-2d86-4dbf-9635-a593981a8f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4993963-580e-4b55-b7fb-522c71b83a7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Abu_Dzabi_tobb_szaz_millio_dollart_fektet_a_belteri_gazdasagba","timestamp":"2020. április. 14. 11:14","title":"Ipari parkban, LED-fények alatt termesztené a paradicsomot Abu Dzabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11250ef-bec2-4495-8e97-fb302385f18e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 14. 11:21","title":"Videón a 740 lóerős családi kombi, az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","shortLead":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","id":"20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495674c1-cdcd-4b70-83f5-c685b0f6152e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","timestamp":"2020. április. 15. 13:46","title":"Veiszer Alinda az ATV-hez igazol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti. A bűncselekményeket alighanem az új technológia nyomán kialakult félelem, tájékozatlanság és az ezekből következő összeesküvés-elméletek miatt követték el.","shortLead":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti...","id":"20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97953882-c81d-49c9-8178-77cd60756aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","timestamp":"2020. április. 14. 10:03","title":"Újabb országban támadják az 5G-tornyokat, ebből még baj is lehet járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]