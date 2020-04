Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","shortLead":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","id":"20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065b6762-cdf9-481f-bcb0-9c06e385e7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","timestamp":"2020. április. 16. 14:27","title":"21 autót tört fel egy Veszprém megyei pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","shortLead":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","id":"20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f5b81-9e2d-4610-b230-94128ff66781","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","timestamp":"2020. április. 16. 09:48","title":"Előkerült egy videó, amin három rendőr ver egy gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","shortLead":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","id":"20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcccf70-873d-480a-8392-239f6156896f","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","timestamp":"2020. április. 15. 21:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív eredményt a koronavírusteszt sok tucat megvizsgált embernél. De a végső válaszra még legalább két hetet várni kell.","shortLead":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív...","id":"20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e0b35e-82a9-4404-aa4c-f28fa4dee5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 16. 16:03","title":"Az orvosok sem értik, hogyan lett újra pozitív 141 gyógyult koronavírustesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","shortLead":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","id":"20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09589121-bc86-4d02-8602-cf56d8b7c532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 15. 12:12","title":"Domokos László üzent a családoknak: Költsenek kevesebbet a bevételeiknél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kijárási korlátozások miatt nem lehet az eredeti formájában lebonyolítani a filmfesztivált, digitálisan viszont nem akarják megrendezni.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt nem lehet az eredeti formájában lebonyolítani a filmfesztivált, digitálisan viszont nem...","id":"20200415_Cannes_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2fe37-f8f8-4e45-8485-09c5ed2cd731","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Cannes_bajban_van","timestamp":"2020. április. 15. 09:13","title":"Cannes bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","id":"20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd602b-d828-4c5f-9520-4c9b34ea0193","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","timestamp":"2020. április. 15. 17:50","title":"Aján Tamás kész visszavonulni, de van négy kérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]