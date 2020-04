Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda. Szép összegért luxuskarantént kínál a top felső tízezernek. Ugyanakkor jótékonysági akciót is meghirdetett.","shortLead":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda...","id":"20200415_Luxus_es_gesztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516db085-df10-49d2-879b-0c46fade41dc","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Luxus_es_gesztus","timestamp":"2020. április. 15. 11:32","title":"Luxus és gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha átmegy az alkotmánymódosítás, 2022-ig maradhat hivatalban Andrzej Duda. Jaroslaw Kaczynski, a legnagyobb lengyel kormánypárt vezetője nemrég még arról beszélt, hogy az elnökválasztást alkotmányosan elhalasztani nem lehet, az ellenzéki ötlet pedig, hogy egy évre halasszanak, rossz szerinte. Most azt kéri, hogy két év legyen a halasztás.","shortLead":"Ha átmegy az alkotmánymódosítás, 2022-ig maradhat hivatalban Andrzej Duda. Jaroslaw Kaczynski, a legnagyobb lengyel...","id":"20200416_lengyel_elnokvalasztas_jarvany_koronavirus_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d28b50-9bd3-442f-8043-ad14bf8a858e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_lengyel_elnokvalasztas_jarvany_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. április. 16. 07:28","title":"Két évvel elhalasztanák a lengyel elnökválasztást a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatói botok segítségével modellezi le, hogyan viselkednek azok, akik a kiskapukat megtalálva játsszák ki a közösségi oldal rendszerét.","shortLead":"A Facebook kutatói botok segítségével modellezi le, hogyan viselkednek azok, akik a kiskapukat megtalálva játsszák ki...","id":"20200415_facebook_csalas_atveres_bot_web_enabled_simulation_wes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccff803-7ee3-4d5d-a8e2-1ec1cf75c44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_facebook_csalas_atveres_bot_web_enabled_simulation_wes","timestamp":"2020. április. 15. 20:03","title":"Csinált egy titkos \"közösségi oldalt\" a Facebook, hogy kiismerje a csaló felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","shortLead":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","id":"20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccebba0a-1367-48e8-90c2-0fb4e413298f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","timestamp":"2020. április. 16. 17:10","title":"Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyereke, a szülőket mégsem tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]