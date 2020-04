Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja, a kormány elhibázott rendelete csak fokozná a fertőzésveszélyt, és a járvány miatt az egyetlen felelős magatartás az lehetne, ha személyes találkozások nélkül zajlanának le a érettségi és a felvételi vizsgák. ","shortLead":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja...","id":"202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25b4911-5863-41c5-adcc-d19554bf7e87","keywords":null,"link":"/360/202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","timestamp":"2020. április. 17. 15:00","title":"Horn Gábor: Érettségi és a kormány érettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti, hogy a lakásépítések ne csökkenjenek olyan mértékben, ami már veszélyeztetheti az építőipar gazdasághoz adott értékét, sőt az árakat is normalizálhatja. ","shortLead":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti...","id":"20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63871a1-bf55-4dd2-bc65-ae27c6b4b571","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Akár megfizethető lakásárakat is hozhat a kormány most bejelentett intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ágazat dolgozói március eleje óta ostromolják a kormányt, hogy gondoskodjon a védőfelszerelésekről az intézményekben, ellenkező esetben katasztrófák történnek. Jelenleg az idősotthonokban a legelterjedtebb a koronavírus járvány, az idős áldozatok mellett a nővérek körében is 15-20 százalékos a fertőzöttség.","shortLead":"A szociális ágazat dolgozói március eleje óta ostromolják a kormányt, hogy gondoskodjon a védőfelszerelésekről...","id":"20200417_Perre_keszulnek_az_apolok_ha_nem_kapnak_veszelyessegi_potlekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c895f-af85-4c53-bfc1-4b8db1125817","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Perre_keszulnek_az_apolok_ha_nem_kapnak_veszelyessegi_potlekot","timestamp":"2020. április. 17. 08:40","title":"Perre készülnek az ápolók, ha nem kapnak veszélyességi pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. ","shortLead":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli...","id":"202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159c175-730e-4af3-9288-f714d9a23d4f","keywords":null,"link":"/360/202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","timestamp":"2020. április. 17. 07:00","title":"Scheiring Gábor: Orbán belakja az új küzdőteret, ha százezrek éheznek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak, hogy koronavírusos betegeket fogadnak, hiába.","shortLead":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak...","id":"20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175f80e-912e-4ad7-89c5-a528939f5bff","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:48","title":"Kásler Miklós hetek óta nem adja ki az engedélyt, hogy Csányi Sándorék magánkórháza koronavírusos betegeket fogadhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Elemzők szerint a koronavírus-járvány lehet a háttérben.","shortLead":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett...","id":"20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c4028-5da9-4b11-8be5-3bd712594198","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"Kim Dzsong Un fontos eseményt hagyott ki, szombat óta nem érkezett hír róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra jussunk el vele. Mindezt teljesen ingyen.","shortLead":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra...","id":"20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9e73b-539c-4aab-9b5e-09e975695a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","timestamp":"2020. április. 17. 21:12","title":"Mutatunk négy egyszerű módszert a tanulásra, miközben felfedezheti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé a fertőzésveszély kimutatására. A járvánnyal szemben sikeresen védekező ázsiai országok mindegyike segítségül hívta az információtechnológiát, és azt kiterjedt teszteléssel kombinálta. ","shortLead":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését...","id":"202016_egyedul_nem_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d301cf8-71f1-4352-83cc-42e5cf888f49","keywords":null,"link":"/360/202016_egyedul_nem_megy","timestamp":"2020. április. 16. 13:00","title":"Az egész világ mobilokkal oldaná meg a járványhelyzetet, nálunk erről eddig szó sincs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]