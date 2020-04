Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat továbbra is ingyen viszik el a szervizekbe, és szintén ingyenesen hozzák szállítják vissza őket.","shortLead":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat...","id":"20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4de827a-4b96-497e-a870-0e948c448081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"Négy hónap extra garanciát ad a Samsung a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági akciójában vesznek részt. Tvrtko a Joseph Pulitzer-emlékdíját árverezi el. ","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági akciójában vesznek részt. Tvrtko a Joseph Pulitzer-emlékdíját árverezi el. ","id":"20200418_Ambrus_Attila_es_Vujity_Tvrtko_egyutt_jotekonykodnak_az_idosekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16d89f3-4b22-4f67-a406-07876b5bf795","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ambrus_Attila_es_Vujity_Tvrtko_egyutt_jotekonykodnak_az_idosekert","timestamp":"2020. április. 18. 10:28","title":"Ambrus Attila és Vujity Tvrtko együtt jótékonykodnak az idősekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","shortLead":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","id":"20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a6fa1-00f4-43cb-bee7-dea85418a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","timestamp":"2020. április. 17. 17:35","title":"Maszk nélkül osztott maszkot Gulyás Gergely az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért volt szükség, mert nem kapott mindig határozott válaszokat az ágyak, lélegeztetőgépek számáról. Azóta több intézményvezetőt kirúgtak, de az új, katonás rendhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Orbán szerint.","shortLead":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért...","id":"20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358fb332-d827-48d9-b51d-be91bd2638d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","timestamp":"2020. április. 17. 14:57","title":"Katonás rendet vitt magával Orbán a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő betegeknél.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aa62d9-63f6-4e34-8a5a-e682bc178092","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","timestamp":"2020. április. 17. 13:36","title":"Káslerék visszautasítják, hogy a kórházak \"kirakják az öreg embereket meghalni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","shortLead":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","id":"20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a2fe89-566b-477a-9e5c-6515597956f0","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","timestamp":"2020. április. 18. 18:45","title":"Rossi: Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult hajóágyúnak tartják. A 46 éves Igor Matovic ezzel szemben úgy beszél magáról, hogy semmi különös nincs benne, ugyanolyan egyszerű ember, mint bárki más. A pártját is ennek szellemében nevezte el Egyszerű Emberek és Független Személyiségeknek (OL'aNO), amely megnyerte az idei szlovákiai februári választást, majd Matovic négy párttal alkotmányos többséggel támogatott koalíciós kormányt alakított.","shortLead":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult...","id":"202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df76539-c3e5-4167-808d-3c61c4316976","keywords":null,"link":"/360/202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. április. 19. 08:30","title":"A fenegyerek, aki performanszok révén lett miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]