Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. A jó hír azonban, hogy dán kutatók, úgy tűnik, rájöttek, mivel helyettesíthető környezetbarátabb módon a növényi fehérjeforrás. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig...","id":"20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55ff5c-39d1-4dd7-a726-50dc6c00b409","keywords":null,"link":"/zhvg/20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","timestamp":"2020. április. 18. 06:25","title":"Közel sem olyan környezetbarát a szója, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja szombati számában a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős...","id":"20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6effd9f9-68cc-434c-a9cf-9a7b9691032f","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","timestamp":"2020. április. 18. 11:34","title":"Magyar Nemzet: Fizetést emeltek a fővárosi cégvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz.

","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15288038-6340-49b8-8311-cc8d430fa8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett kórházigazgató mellett.","shortLead":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett...","id":"20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d672eb-01d0-4419-a284-e15f93bc5162","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","timestamp":"2020. április. 18. 10:41","title":"Népszava: Az eü-államtitkár kérdőre vonta a kórházszövetséget, mert kiálltak Cserháti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","shortLead":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","id":"20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad20b6-47e6-432a-9626-16544a20b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","timestamp":"2020. április. 18. 18:14","title":"Olaszországban csökken az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven fekvők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd az országban.\r

","shortLead":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd...","id":"20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a8f441-364c-4bda-8114-6526e5158d05","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","timestamp":"2020. április. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor május 3-ára várja a járvány tetőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25...","id":"20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a17c2d-a420-44ed-b20c-44e83fb2218d","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","timestamp":"2020. április. 19. 19:03","title":"Jövő héten ismét sok lesz a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]