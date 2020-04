Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már több mint 33 ezren haltak meg a koronavírus okozta beteségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már több mint 33 ezren haltak meg a koronavírus okozta beteségbe.","id":"20200417_New_Yorkban_no_a_jarvany_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c99a42e-254c-46aa-af82-24ca53bc0b22","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_New_Yorkban_no_a_jarvany_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. április. 17. 20:57","title":"New Yorkban nő a járvány halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 ember halálát okozta Magyarországon a koronavírus - derült ki a legfrissebb adatokból. Egyelőre a világon is megállíthatatlan a járvány, és Müller Cecíilia szerint nálunk is felfelé ível a járványgörbe. Kövesse a hvg.hu-val a járvánnyal kapcsolatos híreket.","shortLead":"Már 189 ember halálát okozta Magyarországon a koronavírus - derült ki a legfrissebb adatokból. Egyelőre a világon is...","id":"20200419_koronavirus_aprilis_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f132939f-0762-4524-b32d-48f291e799b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_koronavirus_aprilis_19","timestamp":"2020. április. 19. 08:45","title":"Orbán elárulta, mikor tetőzik a járvány, 160 ezer fölött az áldozatok száma - koronavírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. A jó hír azonban, hogy dán kutatók, úgy tűnik, rájöttek, mivel helyettesíthető környezetbarátabb módon a növényi fehérjeforrás. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig...","id":"20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55ff5c-39d1-4dd7-a726-50dc6c00b409","keywords":null,"link":"/zhvg/20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","timestamp":"2020. április. 18. 06:25","title":"Közel sem olyan környezetbarát a szója, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","shortLead":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","id":"202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cf45cb-35d7-4ae2-9839-54f3b301e514","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","timestamp":"2020. április. 19. 14:10","title":"Korábban kiadatlan és kiadhatatlan történetek jelentek meg a magyar filmvilágról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabcfe91-6bd3-4082-b881-40f65b502a1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tajvan 700 tengerészgyalogost helyezett karanténba, Japánban elérte a tízezret a fertőzöttek száma.","shortLead":"Tajvan 700 tengerészgyalogost helyezett karanténba, Japánban elérte a tízezret a fertőzöttek száma.","id":"20200418_Koronavirushelyzet_a_TavolKeleten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fabcfe91-6bd3-4082-b881-40f65b502a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b640cc11-e23a-4d6c-9667-6135476e3036","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Koronavirushelyzet_a_TavolKeleten","timestamp":"2020. április. 18. 15:14","title":"Koronavírus-helyzet a Távol-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"MTI/AP","category":"vilag","description":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","shortLead":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","id":"20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c487f0ea-4ed2-477c-b19b-058a394b1119","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","timestamp":"2020. április. 18. 16:20","title":"Menekült gyerekeket fogadott be Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]