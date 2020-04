Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek sem felel meg, nemhogy a kisvállalkozásokénak.","shortLead":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek...","id":"20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61848308-c2bd-47f2-a9c9-d69ce51c130c","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","timestamp":"2020. április. 19. 09:31","title":"A multiknak sem tetszik a kormány bértámogatása, már hétfőn felülvizsgálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pozsonyi kabinet vasárnap délelőtt jóváhagyta a kormányprogramot. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági törvény enyhítése, de külön fejezet foglalkozik a kisebbségekkel is.","shortLead":"A pozsonyi kabinet vasárnap délelőtt jóváhagyta a kormányprogramot. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági...","id":"20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54cf5e-1ace-4730-af3c-03019bf51629","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","timestamp":"2020. április. 19. 14:21","title":"A szlovák kormány enyhítene az állampolgársági törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak el, de a mérséklődés nagyon lassú.","shortLead":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e70032-0aba-41b5-a68c-8f812cad2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 20. 21:52","title":"Húszezer fölött a halottak száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f3e660-2950-4b0c-bc41-0cae724d21aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","timestamp":"2020. április. 20. 09:33","title":"Koronavírus-járvány: heteken belül jönnek a mobilos megfigyelő appok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású akkumulátornak köszönhető.","shortLead":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású...","id":"20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe63e5-4592-4352-8bee-b646181afa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","timestamp":"2020. április. 20. 09:21","title":"1100 kilométeres hatótávval kecsegtet az új elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel a törlesztési moratórium utáni időszakra: olyan finanszírozási konstrukciókat, fizetési ajánlatokat is ki kell alakítaniuk, amelyekkel orvosolni tudják majd adósaik esetlegesen felmerülő fizetési nehézségeit.","shortLead":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel...","id":"20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6149e8e-1ba8-4e73-b0c9-174110c80bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:26","title":"MNB: Fel kell készülni a törlesztési moratórium utáni időszakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","shortLead":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","id":"20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8462c5d-2417-4a72-9ff7-b10d0631c2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 20. 10:26","title":"Hiába a kijárási korlátozás, rendszeresen elment Pécsre drogot árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]