[{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók. Olyan, hardveresen kódolt titkokat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy mások is hozzáférjenek személyes adatokhoz. ","shortLead":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók...","id":"202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104d5b9-c512-495b-9b86-9ce64ac554bf","keywords":null,"link":"/360/202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","timestamp":"2020. április. 21. 10:00","title":"100-ból 8 androidos alkalmazásban van egy titkos hátsó ajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","shortLead":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","id":"20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee664ca8-46ec-4e51-b46e-d503222da452","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 22. 07:41","title":"Több mint 45 ezren haltak meg az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb21817-e2c0-4495-99c0-6ae0ede4039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban nyilvánosságra került a Huawei formatervezési szabadalma, amelyet egy intelligens hangszóróhoz nyújtott be a kínai cég.","shortLead":"A napokban nyilvánosságra került a Huawei formatervezési szabadalma, amelyet egy intelligens hangszóróhoz nyújtott be...","id":"20200421_huawei_okoshangszoro_szabadalom_wipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb21817-e2c0-4495-99c0-6ae0ede4039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d7244-1cda-47af-bb7d-b12eb9006c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_huawei_okoshangszoro_szabadalom_wipo","timestamp":"2020. április. 21. 14:03","title":"Egy ilyen hangszórón dolgozhat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","shortLead":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","id":"20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dcb63-d805-41e1-a174-5b3d2b21ac7b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","timestamp":"2020. április. 21. 10:51","title":"Eldobható papír szájmaszkot fejlesztett ki egy magyar nyomda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza a szabályozás. Nincs könnyű dolguk, de közgazdászok tömegei számolják ezekben a hetekben, mi lehet a jó középút, hogy az országok gazdaságai kibírják az egészségügyi válságkezelést.","shortLead":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza...","id":"20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fdc8d4-ea5f-4ff4-869b-97ce85e121af","keywords":null,"link":"/360/20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 11:00","title":"Ön feláldozná a munkáját, hogy ellaposítsuk a járványgörbét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István tett bejelentést.","shortLead":"Tényi István tett bejelentést.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b6e41-93a3-43ed-8288-e7057f85a115","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","timestamp":"2020. április. 22. 11:32","title":"Vizsgálja a rendőrség a Pesti úti idősotthonban történteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló sok-sok magyar egyetemista tért haza a koronavírus-járvány miatt, megpecsételve egy amúgy is hektikus, sztrájkokkal tűzdelt tanév sorsát. ","shortLead":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló...","id":"20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39e094-5b91-4445-88b1-dc9ed3c296a7","keywords":null,"link":"/360/20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. április. 21. 13:00","title":"Szeretettel Nagy-Britannia helyett Magyarországról: a távoktatás nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","shortLead":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","id":"20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9dfc5d-f34b-40c5-a36c-64dd3be40831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","timestamp":"2020. április. 22. 10:43","title":"Vajon megvan önben is ez az evolúciós kulcskészség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]