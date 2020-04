Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés soraiban láthatatlanok.\r

\r

","shortLead":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés...","id":"202017_homalybol_homalyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc5ed1-4a29-490d-9ccb-13976c41e7aa","keywords":null,"link":"/360/202017_homalybol_homalyba","timestamp":"2020. április. 23. 15:00","title":"Helikopterpénz az MNB-től? Csak nehogy kormányközeli reptereken landoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3cbc7d-79aa-4e72-9c77-aebca7d73508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre szigorúbb kibocsátási előírások arra kényszerítik a Fordot, hogy lemondjon a következő generációs Focus RS-ről.","shortLead":"Az egyre szigorúbb kibocsátási előírások arra kényszerítik a Fordot, hogy lemondjon a következő generációs Focus RS-ről.","id":"20200422_Hivatalos_hogy_eltunik_az_egyik_legizgalmasabb_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3cbc7d-79aa-4e72-9c77-aebca7d73508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0cb742-917e-4a5c-9a3f-0b39779fe7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Hivatalos_hogy_eltunik_az_egyik_legizgalmasabb_Ford","timestamp":"2020. április. 22. 09:44","title":"Hivatalos: eltűnik az egyik legizgalmasabb Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","id":"20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1388d5-38ca-4902-b93e-d1c1d1bcc720","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 22. 20:36","title":"Majdnem százzal csökkent Olaszországban a naponta elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi hiba okozza. Bemutatjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az otthoni munka, és hogy miként csökkenthetjük ezeket.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi...","id":"20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda678f-54b9-4d10-86bd-8a340d4acae6","keywords":null,"link":"/360/20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","timestamp":"2020. április. 23. 10:00","title":"Így dolgozz otthonról, hogy biztonságban legyenek az adataid - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is elérhetik. Azonban ez utóbbihoz határidőt szabott meg a Microsoft.","shortLead":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is...","id":"20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48040d-a5c8-46a0-8c6d-6bef973c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","timestamp":"2020. április. 22. 13:03","title":"Windows 7 van a gépemen, meddig használhatom a Microsoft új böngészőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos időben, speciális feltételek mellett megtartják, mint Magyarországon, másutt halasztják a vizsgákat, számos országban pedig eltörölték. Villámkörkép.\r

\r

","shortLead":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos...","id":"20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8422d-1b46-4d02-8a62-5cb7b72e547b","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","timestamp":"2020. április. 22. 12:08","title":"Nem lesz mindenhol érettségi idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","id":"20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bb42f0-3945-48c4-aa1a-00027549ed0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 22. 14:10","title":"Már ötszáznál is többen haltak meg Romániában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]