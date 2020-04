Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel. Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész. Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát még szerinte is szoknia kell a piacnak, annyira ritkán használják. A javaslat ahhoz eléggé bonyolult, hogy minden politikus a maga szájíze szerint magyarázhassa, miről szól, pedig ha alaposan megnézzük a részleteket, kiderül, hogy még jól is járhatna vele Európa – már ha néhány tagállam ellenállásán nem bukna el a terv. Tényleg adósrabszolgaságot hozna Soros új csodafegyvere?

\r

A profi boksz korábbi nehézsúlyú világbajnoka azért akar megint bokszolni, hogy pénzt keressen hajléktalanok és kábítószerfüggők számára.