[{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák tényleg csak pletykák.\r

","shortLead":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák...","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdaba28-a58f-4409-983d-f0a5e87a8fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","timestamp":"2020. április. 27. 11:45","title":"Kim Dzsong Un \"él és virul\" Dél-Korea szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. április. 27. 07:30","title":"Sokkal könnyebb online, mint gondolná: tippek a gyors és hatékony ügyintézéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi, hogy a hackerek teljes hozzáférést szerezzenek bárki fiókjához.","shortLead":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi...","id":"20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e180e5-dac7-45d4-bdc1-c637860e7525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","timestamp":"2020. április. 27. 10:03","title":"Vigyázzon, ilyen egyszerűen érhetik el a hackerek a WhatsApp-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben, ha nincs erre vonatkozó szigorú önkormányzati tiltás.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben...","id":"20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fbca7c-238c-47a7-9c96-d61217f38a55","keywords":null,"link":"/sport/20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","timestamp":"2020. április. 26. 11:34","title":"Lassan beindul az élet az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos...","id":"20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b68b73-0c15-4932-b262-fcca470f8af6","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 26. 15:59","title":"Csapadékosabb, szeles idő várható jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat, hogy órák óta problémák vannak a most már a Vodafone-hoz tartozó UPC-s internetszolgáltatással. Hibajelentések érkeznek Németországból is.","shortLead":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat...","id":"20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73b6bd8-83bd-4266-9670-a5d5204d091c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","timestamp":"2020. április. 27. 22:38","title":"Akadozik a UPC-s net, dühös ügyfelek lepték el a Vodafone Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher Reiseverband -DRV) a koronavírus-járvány miatt, a szakmai szövetség vasárnapi közleménye szerint előfordulhat, hogy tagjainak többsége nem éli túl a válságot.","shortLead":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher...","id":"20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e07838-e09a-4787-ab42-4540ae68136f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","timestamp":"2020. április. 26. 19:18","title":"Már a megsemmisülésről beszélnek Németországban a turizmus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]