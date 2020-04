Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","shortLead":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","id":"20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5e8747-1b5a-45d1-a067-8ec33faf02f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","timestamp":"2020. április. 29. 11:21","title":"Jön a 8-as Golf kombi változata, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is küzdenek – ezt sugallja legalábbis egy kedden megjelent tanulmány. ","shortLead":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is...","id":"20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c624bdb6-9ca2-4fbc-8da7-33f4245f7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 20:33","title":"Háromszor nagyobb veszélyben vannak a rákkal küzdők a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","shortLead":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","id":"20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848d274-f844-409e-bd7b-8a7c33a2a216","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","timestamp":"2020. április. 29. 14:43","title":"A járvány után is lehet majd pluszban túlóráztatni a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceaf88d-660e-4940-93c0-003915e49b09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az aukciós piacot: sorra rekordokat döntenek az aukciós házak online árverései. Az 1930-as évekből származik az a Cartier-karkötő, ami a Sotheby's aukciósház keddi online árverésén rekordot jelentő 1,34 millió dollárért, körülbelül 426 millió forintért cserélt gazdát.","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az aukciós piacot: sorra rekordokat döntenek az aukciós házak online árverései...","id":"20200429_Rekordaron_tobb_mint_420_millio_forintert_kelt_egy_Cartierkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ceaf88d-660e-4940-93c0-003915e49b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953830d-fc03-40da-86fa-390e3b89072b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Rekordaron_tobb_mint_420_millio_forintert_kelt_egy_Cartierkarkoto","timestamp":"2020. április. 29. 17:01","title":"Rekordáron, több mint 420 millió forintért kelt egy Cartier-karkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet egy laborjának vezetője.","shortLead":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet...","id":"20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb8c157-9752-4d3a-8d5c-6fa0325176d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","timestamp":"2020. április. 28. 17:23","title":"A koronavírus-járványnak semmi köze a vuhani laborhoz, állítja egy kínai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","shortLead":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","id":"20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daacbd3-f10b-4969-8ec3-cd265aa9dfd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","timestamp":"2020. április. 29. 09:21","title":"7 fokozatú kéziváltót kapott és okosabb lett az új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]