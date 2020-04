Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d4e800-16f1-4fb7-a3c6-39fa5c4c6141","keywords":null,"link":"/360/20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","timestamp":"2020. április. 29. 08:00","title":"Radar360: Gigabírság az egyik legnagyobb szállásfoglaló cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","shortLead":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","id":"20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7187070-411c-418b-b175-9e4eabe31a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","timestamp":"2020. április. 29. 12:31","title":"A pártfinanszírozás egy sajátos formája jöhet létre, ha elfogadják Harrach és Kocsis új törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának egységesen minden útszakaszra a főpolgármester szerint.","shortLead":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának...","id":"20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82902865-807f-4934-9993-d74c743a667f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 14:56","title":"Karácsony: Nincs arról szó, hogy minden egyes útszakaszon csökkentenék a megengedett sebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és borította a terveket. A vállalatnál költségcsökkentéssel, valamint a vezetők és szakértők fizetéseinek megvágásával próbálkoznak, emellett ráállnak a koronavírus-gyorstesztek gyártására.","shortLead":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és...","id":"20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953ae17-a48b-49d4-a97c-2cac2d347665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:15","title":"A magyar Bosch-gyárak termékeit most is veszik, ezért úszhatjuk meg a gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László szerint a balliberális ellenzék nem a nemzet része, Orbán Viktor bejelentette a lazítást vidéken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László szerint a balliberális ellenzék nem a nemzet része, Orbán Viktor bejelentette a lazítást vidéken. A hvg360...","id":"20200430_Radar360_Kitagadott_ellenzek_nelkulozo_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69051919-46fa-4eaf-aa00-6e8550b48bee","keywords":null,"link":"/360/20200430_Radar360_Kitagadott_ellenzek_nelkulozo_emberek","timestamp":"2020. április. 30. 08:00","title":"Radar360: Kitagadott ellenzék, nélkülöző emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes jelleggel használható jeleket a járvány miatt vezette be a Facebook.","shortLead":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes...","id":"20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef857c07-b337-43b4-ac11-fc3980bcabc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:23","title":"Megjöttek a Facebook új reakciógombjai, amiket a járvány miatt vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák Brüsszelhez fordultak segítségért. Azt javasolják, hogy a borfelesleget használják fel ipari célra, az EU pedig kárpótolja ezért a szőlőművelőket.\r

","shortLead":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák...","id":"20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde4945-f42c-4ee8-962a-8406e6a8fefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","timestamp":"2020. április. 30. 12:58","title":"Több mint egymilliárd palack bor lehet az enyészeté Európában a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"Matolcsy György","category":"gazdasag","description":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász, egykori miniszter azonban úgy érezte, ebben pontatlanságok jelentek meg. Véleményét a hvg.hu-n közöltük, erre reagált most lapunknak küldött soraival Matolcsy György. ","shortLead":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász...","id":"20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407893d-7b68-4660-8a6f-5d8ed332caf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","timestamp":"2020. április. 29. 10:55","title":"Matolcsy György: Pulai Miklós védelmében (A cáfolat cáfolata)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]