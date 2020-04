Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","id":"20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a39b2-97c2-476f-b314-6f5495bb6cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 19:45","title":"Orbán Viktor: Vidéken enyhül, Budapesten marad a korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint ezért is van szükség az olyan kezdeményezésekre, mint az ő karantén-tárlatuk. 15 kortárs képzőművész, több mint 70 alkotásából nyílt különleges kiállítása a Kieselbach Galériának – ennek hátteréről is mesélt Kieselbach Tamás. ","shortLead":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint...","id":"20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2eed19-7cee-49e0-a02d-4563b7d8302d","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 29. 18:30","title":"Kieselbach Tamás a Home office-ban: \"A magyar festészet Trianon óta karanténban van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3e4aac-b32d-4264-8d92-48dab7f491b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 30. 17:05","title":"Alkalmatlan a koronavírus-fertőzés kimutatására két Magyarországon is kapható teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális gyűjteményeinek látogatói több mint 20 ezer könyvet, csaknem 650 ezer cikket és rengeteg képet tölthetnek le ingyenesen, többféle formátumban. Az érdeklődők a különféle tudományos kötetektől a szakkönyveken át klasszikus és kortárs irodalmi alkotások és ismeretterjesztő művek között válogathatnak.","shortLead":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális...","id":"20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d8ffc9-b89a-44f8-9cb9-1fa0223328da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","timestamp":"2020. április. 29. 08:03","title":"Innen több mint 20 000 magyar nyelvű könyvet tölthet le ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","shortLead":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","id":"20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0476cd6-a8bf-4aa1-8f62-d7ba500413fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","timestamp":"2020. április. 30. 18:47","title":"Perel a KDNP a Népszava Jézust ábrázoló karikatúrája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827e7f34-b593-4c72-a0f1-1aadc4959c5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez azért nagyon jó hír, mert bebizonyosodott, hogy jóval gyorsabban tudnak alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, mint ahogy korábban gondoltuk.","shortLead":"Ez azért nagyon jó hír, mert bebizonyosodott, hogy jóval gyorsabban tudnak alkalmazkodni a környezeti változásokhoz...","id":"20200428_Egy_generacio_alatt_is_valtozhatnak_a_halak_genjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827e7f34-b593-4c72-a0f1-1aadc4959c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c5cac-19af-47e2-8940-8f0a0bb286a6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Egy_generacio_alatt_is_valtozhatnak_a_halak_genjei","timestamp":"2020. április. 29. 10:01","title":"Egy generáció alatt is változhatnak bizonyos halak génjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja egy nemzetközi szülői szervezet. Van mire alapozni: a járvány miatt minden országban kénytelenek voltak áttérni a távoktatásra, ez hasznos tapasztalatokat halmozott fel.\r

\r

","shortLead":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja...","id":"20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee626a9-742e-4bff-b968-f395bf7aee76","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"A távtanulás tapasztalataival új társadalmi szerződést szeretnének a szülők az iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi stílust alakított ki. Cikkünkben egyszerűen megtanulható trükköket csokorba gyűjtő könyvéből mutatunk be egy pénzérmés gyakorlatot.","shortLead":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi...","id":"20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bf27de-119b-4ecf-8bd0-39209b4137c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","timestamp":"2020. április. 29. 14:15","title":"Hogyan varázsoljunk 5 forintosokból 200-asokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]