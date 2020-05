Megjöttek a képek: Kim Dzsongun tényleg jól van

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta Tiborcz István és Orbán Ráhel környékén intézősködő Száraz István a fesztiválpiac nagyágyúi nélkül is biztos lehet szolgáltatásai piacában, legalábbis amíg Orbán Viktor a kormányfő.\r

","shortLead":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta...","id":"20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86bd61-0062-4939-bf94-71050c42607e","keywords":null,"link":"/360/20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Gerendainál is fajsúlyosabb mentorokban bízhat a We Love Budapest alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2ded40-90e9-4e7c-bcbb-9fb31e92214f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat hét alatt több mint 30 millió ember került utcára az Egyesült Államokban.","shortLead":"Hat hét alatt több mint 30 millió ember került utcára az Egyesült Államokban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_gazdasagi_hatasok_munkanelkuli_segely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2ded40-90e9-4e7c-bcbb-9fb31e92214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077c27db-2c92-40a8-b917-e7f28eecbfd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_gazdasagi_hatasok_munkanelkuli_segely","timestamp":"2020. április. 30. 17:27","title":"A múlt héten már \"csak\" 3,8 millió amerikai jelentkezett munkanélküli segélyért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjjel megjelent az új kormányrendelet. Minden lazítás csak Budapesten és Pest megyén kívülre érvényes. ","shortLead":"Csütörtök éjjel megjelent az új kormányrendelet. Minden lazítás csak Budapesten és Pest megyén kívülre érvényes. ","id":"20200501_Budapesten_es_egesz_Pest_megyeben_fenntartjak_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c4366b-9d2a-4676-86cf-5c73e873df43","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Budapesten_es_egesz_Pest_megyeben_fenntartjak_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. május. 01. 07:11","title":"Budapesten és egész Pest megyében fenntartják a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"49 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"49 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20200501_2863ra_nott_a_fertozottek_szama_11_beteg_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afcf889-1f3f-4275-9c10-c0a262fe4373","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_2863ra_nott_a_fertozottek_szama_11_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 01. 07:09","title":"2863-ra nőtt a fertőzöttek száma, 11 beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A turizmus kiesése súlyosan hat az euróövezet második legnagyobb gazdaságára, de a piac is gyengélkedik. ","shortLead":"A turizmus kiesése súlyosan hat az euróövezet második legnagyobb gazdaságára, de a piac is gyengélkedik. ","id":"20200430_Katasztrofalisan_indult_az_ev_a_francia_gazdasagban_a_folytatas_meg_rosszabb_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d5a42b-270a-4ce5-bcac-22a7c4096e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Katasztrofalisan_indult_az_ev_a_francia_gazdasagban_a_folytatas_meg_rosszabb_lehet","timestamp":"2020. április. 30. 16:07","title":"Katasztrofálisan indult az év a francia gazdaságban, a folytatás még rosszabb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömegrendezvények korlátozása miatt nem tudják megtartani az eseményeket. ","shortLead":"A tömegrendezvények korlátozása miatt nem tudják megtartani az eseményeket. ","id":"20200430_Sziget_Fesztival_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5085f5f-0a55-4cbd-ae8a-4a0d0d936ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Sziget_Fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. április. 30. 13:58","title":"Hivatalos: elmarad a Sziget, a VOLT, a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80f2fa-ba08-440f-959e-25bc3d9723e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évvel azután, hogy a Raspberry bemutatta az általa fejlesztett kameramodult, újabb egységgel jelentkezett a cég. A High Quality Camerán már az objektíveket is cserélgethetjük.","shortLead":"Négy évvel azután, hogy a Raspberry bemutatta az általa fejlesztett kameramodult, újabb egységgel jelentkezett a cég...","id":"20200430_raspberry_pi_fenykepezogep_high_quality_camera_cserelheto_objektiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b80f2fa-ba08-440f-959e-25bc3d9723e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bd524-0dbd-49aa-8903-0618b6027ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_raspberry_pi_fenykepezogep_high_quality_camera_cserelheto_objektiv","timestamp":"2020. április. 30. 15:03","title":"A miniszámítógépek után itt a Raspberry olcsó zsebkamerája, cserélhető objektívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]