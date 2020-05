Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és tanácsadója lett. A HVG 1990 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és...","id":"20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b175f-0e51-4dca-bdce-3835be265712","keywords":null,"link":"/360/20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. május. 01. 16:30","title":"Rendszerváltók30 – Matolcsy György: Nem vagyok félős típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus és az éghajlatváltozás nemcsak emberéleteket, hanem az egész civilizációnkat veszélyezteti a milliárdos befektető Spiegelben megjelent cikke szerint. Rendkívüli és azonnali lépéseket sürget.","shortLead":"A koronavírus és az éghajlatváltozás nemcsak emberéleteket, hanem az egész civilizációnkat veszélyezteti a milliárdos...","id":"20200501_soros_gyorgy_orok_kotvenyek_spiegel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e586c3d9-2646-45d8-a872-14fbe250415c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_soros_gyorgy_orok_kotvenyek_spiegel","timestamp":"2020. május. 01. 16:21","title":"Soros: Kell az örök kötvény, mert a civilizációnk van veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon alakult meg az Országgyűlés az első szabad választásokat követően. Olyan emberek ültek be a parlamenti patkóba, mint Gyarmati Dezső vízilabdázó, Iványi Gábor metodista lelkész, Rajk László építész, Tamás Gáspár Miklós filozófus, Torgyán József kisgazda politikus és Szűrös Mátyás, aki 1989. október 23-án az Országgyűlés erkélyén kikiáltotta a köztársaságot. Már akkor is ott ültek a Fidesz nagyágyúi.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon alakult meg az Országgyűlés az első szabad választásokat követően. Olyan emberek ültek be...","id":"20200502_Amikor_meg_szabadon_vandoroltak_a_kepviselok_a_Parlamentben__havi_30_ezerert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bf11c-e08a-4cc2-805a-2c92424cfa85","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Amikor_meg_szabadon_vandoroltak_a_kepviselok_a_Parlamentben__havi_30_ezerert","timestamp":"2020. május. 02. 07:00","title":"30 éve az üdítően szellemes fideszesek bosszantották az idős házelnököt komolytalan tréfákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","shortLead":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","id":"20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d37671-eaf2-43e2-98d3-965467b5ee12","keywords":null,"link":"/sport/20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","timestamp":"2020. május. 02. 13:48","title":"40 ezer teszt után indítanák újra a Premier League-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és komplikált is, ez a nap pedig különösen nehéz lehet azok számára, akiknek már nincs anyukája. Rengeteg dal szól az anyákról, az anyákhoz, kiválasztottunk ezekből tízet, amelyek reflektálhatnak ezekre az erős és bonyolult érzésekre. ","shortLead":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és...","id":"20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b923712-33a4-4836-972c-76dcbdbdde82","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","timestamp":"2020. május. 03. 08:30","title":"„Az anyád néha többet tud, mint gondolnád”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Optimista vagyok abban, hogy komoly járvány már nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]