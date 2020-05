Olaszország azért még messze van az igazi újranyitástól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Devizacsalás vádjával, egykor halálra ítélve, tudatos imázsépítőként tért haza Németországból a rendszerváltás idején a három éve meghalt Klapka György. A HVG 1991 áprilisában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Devizacsalás vádjával, egykor halálra ítélve, tudatos imázsépítőként tért haza Németországból a rendszerváltás idején...","id":"20200504_Rendszervaltok30_klapka_gyorgy_1991_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baa65d0-2250-4046-8a27-e543ae73866c","keywords":null,"link":"/360/20200504_Rendszervaltok30_klapka_gyorgy_1991_hvgportre","timestamp":"2020. május. 04. 15:30","title":"Rendszerváltók30 – Klapka György: A politika a legpiszkosabb üzlet a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","shortLead":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","id":"20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b6ba5-40d0-4000-8e04-48e322a8941f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","timestamp":"2020. május. 03. 19:39","title":"Nyitnak a rendelők, de ettől még nem biztos, hogy vizsgálat is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz a pénzhez való hozzáférés.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz...","id":"20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d13d18-1b22-4a51-ba53-9b18bed9e9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","timestamp":"2020. május. 04. 13:54","title":"Matolcsy: Nem halat, hanem hálót ajánlanak majd az államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","id":"20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f220a35-d79d-4fcc-b6c7-88f8c82c022b","keywords":null,"link":"/sport/20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 04. 09:50","title":"Teljesen visszavonul a vízilabdától Benedek Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek szert. Sokan látják ennek a veszélyét, miközben arra is felhívják a figyelmet, hogy a demokráciák hatékonyabban tudnak harcolni a válság ellen. De amíg mindenki a védekezéssel van elfoglalva, az autokraták tudnak a zavarosban halászni.","shortLead":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek...","id":"20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbbc9cb-b119-4d3a-bdb3-f0ad24820f81","keywords":null,"link":"/360/20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 04. 06:30","title":"A koronavírus célponttá tette Orbánt, és ő élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]