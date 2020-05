Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","id":"20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f09642-2633-42ca-b871-3586591a5ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","timestamp":"2020. május. 04. 16:56","title":"Még idén jön a 200 lovas Ford Puma ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken. Az alábbiakban a környezetvédelmi szakértő társadalmi párbeszédre és összefogásra buzdító írását közöljük.","shortLead":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken...","id":"20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5e478-ac53-43bb-8939-f5d654e711a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","timestamp":"2020. május. 03. 19:15","title":"Az embereket megbénítja a személyes felelősség. Mi a kulcsa a hatékony klímavédelemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol 5-6-szoros a szorzó.","shortLead":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol...","id":"20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d0c452-2aa3-4a1c-b1c7-5115941efa01","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 04. 15:31","title":"Márciusban drámaian nőtt a halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.","shortLead":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege...","id":"20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c43a-bb3b-4a7f-85a6-03493dc87f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","timestamp":"2020. május. 04. 10:33","title":"Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cac828c-f973-44e4-bb65-63144d4a120e","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 15:47","title":"Spanyolországban újra 200 alatt maradt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","shortLead":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","id":"202018_webszarvasi_online_kavefozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84707-8d0d-40ae-8175-0e32b7ce7c96","keywords":null,"link":"/360/202018_webszarvasi_online_kavefozo","timestamp":"2020. május. 04. 12:30","title":"Online is árul a szarvasi kávéfőzőgyár, de a feketeleves még hátra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán, a tüntetéssorozatokon és a végső – egyesek szerint drasztikus – döntésen. ","shortLead":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán...","id":"20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb45e05f-d086-4f21-9c4f-32342bd253aa","keywords":null,"link":"/360/20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","timestamp":"2020. május. 03. 12:30","title":"Brüsszel meglépi azt, amiről Karácsony Gergely egyelőre csak álmodik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]