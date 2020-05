Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film koncepciója talány.","shortLead":"A film koncepciója talány.","id":"20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0721b98f-7c68-4e90-9c23-dc1e0f037c13","keywords":null,"link":"/elet/20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","timestamp":"2020. május. 07. 14:45","title":"Szexista reklámvideót készített a Csíki Sör a saját alkalmazottairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint gyenge, egy euró több forintot ér, így több lett az elkölthető pénz. Ami részben az állami bértámogatásra fog elmenni.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint...","id":"20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03484eeb-9d03-4078-bd20-f8f0690806f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","timestamp":"2020. május. 06. 15:55","title":"A kormány talált 420 milliárd brüsszeli forintot gazdaságvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákról a határzár járvány miatti elrendelése után szinte teljesen eltűntek a külföldi autósok, akik évente több mint 20 millió heti e-matricát vesznek. ","shortLead":"Az autópályákról a határzár járvány miatti elrendelése után szinte teljesen eltűntek a külföldi autósok, akik évente...","id":"20200507_90_szazalekkal_csokkent_a_kulfoldi_autosok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90685b90-fe75-46a9-b2b7-f798b86c4d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_90_szazalekkal_csokkent_a_kulfoldi_autosok_szama","timestamp":"2020. május. 07. 10:34","title":"Kilencven százalékkal csökkent a külföldi autósok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","shortLead":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","id":"20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289e66-2f10-47ba-9e1e-4046fbaa9d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","timestamp":"2020. május. 07. 08:44","title":"Az állami és önkormányzati lakások bérlőit segítik egy új kormányrendelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és megy, amerre lát.","shortLead":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és...","id":"20200506_lettorszag_elszabadult_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ccb93c-f9c5-4d79-9655-7c2a9c974ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lettorszag_elszabadult_dron","timestamp":"2020. május. 06. 16:03","title":"Fél Lettország egy elszabadult drónt keres szombat óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz maszk is jár, néha gumikesztyű is. 80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve hétfőtől öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe. Az biztos, hogy ez az érettségi bekerül a történelemkönyvekbe. ","shortLead":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz...","id":"20200506_Nagyitas_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53c237-e80c-4202-bf23-d0dbcb41a5b9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200506_Nagyitas_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 17:55","title":"Szerencsét hoz-e a maszk az érettségin? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány megyében hivatalosan ugyan újraindult az élet, de a többség továbbra is óvatos.","shortLead":"Néhány megyében hivatalosan ugyan újraindult az élet, de a többség továbbra is óvatos.","id":"20200506_strand_medence_szabadidokozpont_jarvany_parkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1aed07-6888-4dde-912e-cd9bb5b14906","keywords":null,"link":"/elet/20200506_strand_medence_szabadidokozpont_jarvany_parkok","timestamp":"2020. május. 06. 19:25","title":"Vidéken nyitnak a parkok és a strandok is, de ésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","shortLead":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","id":"20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2e9105-bc94-46f5-b69a-d1db8e3a6fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 08. 07:05","title":"28 új fertőzött Magyarországon, elhunyt 9 idős, krónikus beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]