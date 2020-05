Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04eb8cb-0cd1-4dca-a5d8-e82604ad986a","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","timestamp":"2020. május. 07. 12:16","title":"Gyönyörű George Harrison-feldolgozással jelentkezett Sheryl Crow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","shortLead":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","id":"20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cae3bc-b7a8-4f4f-bce1-23a5ddaecc93","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. május. 08. 07:22","title":"Online is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be a Windows 10X-et, hanem abban is, hogy immár bevallottan a Chrome OS-szel konkurálna.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be...","id":"20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a77b18-f685-4c15-9adb-3a232f5bc850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","timestamp":"2020. május. 08. 12:03","title":"A Windows 10X a Microsoft válasza arra, hogy a Google szerint eljárt a Windows fölött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","shortLead":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","id":"20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62617f5b-51f4-4d0c-a2bb-0ca7f0e5bf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","timestamp":"2020. május. 08. 19:18","title":"Iránban ismét vannak közös imák, de csak saját imaszőnyeggel lehet belépni a mecsetekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy videóban bukkant fel, hogy elmondja: ő tudja, milyen az, amikor hirtelen vége az ember megszokott világának.","shortLead":"A színész egy videóban bukkant fel, hogy elmondja: ő tudja, milyen az, amikor hirtelen vége az ember megszokott...","id":"20200507_Kevin_Spacey_ugy_gondolta_jo_otlet_a_koronavirushoz_hasonlitani_a_sajat_szexualis_zaklatasi_ugyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c1b102-38c2-47d9-9669-1ba5cd0163b7","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Kevin_Spacey_ugy_gondolta_jo_otlet_a_koronavirushoz_hasonlitani_a_sajat_szexualis_zaklatasi_ugyeit","timestamp":"2020. május. 07. 09:53","title":"Kevin Spacey úgy gondolta, jó ötlet a koronavírushoz hasonlítani a saját szexuális zaklatási ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","shortLead":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","id":"20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e655fb79-4c38-4bda-9373-9eb472199360","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 08. 15:10","title":"Sorozatban a hatodik napon van 10 ezer felett az új fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]