Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy természet helyreállításával foglalkozó ökológus hívta fel a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem szabadna azt hinnünk, hogy „kiültethetjük” magunkat a klímaváltozásból.","shortLead":"Egy természet helyreállításával foglalkozó ökológus hívta fel a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem szabadna azt...","id":"20200508_A_faultetes_nem_gyogyir_a_klimavaltozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36280e-1b20-4d82-a65d-bbf79e82e5a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200508_A_faultetes_nem_gyogyir_a_klimavaltozasra","timestamp":"2020. május. 08. 12:50","title":"Jó érzés fát ültetni, csak éppen édeskevés a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202019_a_tesztek_ideje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0cd42d-0bf9-42e5-9d0d-977e40cc44af","keywords":null,"link":"/itthon/202019_a_tesztek_ideje","timestamp":"2020. május. 07. 16:00","title":"Hamvay Péter: A tesztek ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte, hogy Venezuelába küldte embereit, az amerikai külügy tagadja közvetlen érintettségét, Nicolas Maduro szerint puccskísérlet történt.","shortLead":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte...","id":"20200508_venezuela_puccskiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85647ca-f23c-48df-804f-d423265c96d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_venezuela_puccskiserlet","timestamp":"2020. május. 08. 13:45","title":"A venezuelai köztévében azt vallották az elfogott amerikai zsoldosok, hogy Madurót akarták elrabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra biztatni, hogy elfogadják a követésükre használható kódokat (cookie-kat, sütiket).","shortLead":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra...","id":"20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b18ade-0b38-48ad-b13c-c70674ffea02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","timestamp":"2020. május. 08. 09:03","title":"GDPR: Betiltották a \"cookie-falat\" és a görgetős beleegyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","shortLead":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","id":"20200508_ikea_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e413c2-00e5-428f-977d-e8af2b433cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_ikea_sor","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":" Azt kéri az IKEA, hogy ha be akarunk jutni, időben érkezzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja az emberi méltóság védelmét – véli Techet Péter, a freiburgi egyetem tudományos munkatársa. Vélemény.","shortLead":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja...","id":"20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a9a30f-f73d-4ca4-be45-c7dd79c3094a","keywords":null,"link":"/360/20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Techet Péter: A betegségelkerülési abszolutizmus kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsék: otthon vagy a munkahelyükön szeretnének-e dolgozni.","shortLead":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget...","id":"20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f3042-9d3c-4fb8-80b0-fb8fce91b0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 08. 15:03","title":"Úgy döntött a Google és a Facebook, hogy 2020 végéig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cac558-d73d-4cd8-8e73-1b0378a96044","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Talán a koronavírus ellen is bevethető az a hegesedéscsökkentő gyógyszer, amelyet egy magyar kutatócsoport szabadalmaztatott több országban. A csapat vezetője Fekete Andrea gyermekgyógyász és kutató, aki nemcsak áttörést jelentő tudományos eredményükről, hanem például a karantén lelki egészségre káros hatásairól is beszél. HVG-portré.","shortLead":"Talán a koronavírus ellen is bevethető az a hegesedéscsökkentő gyógyszer, amelyet egy magyar kutatócsoport...","id":"202019_fekete_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7cac558-d73d-4cd8-8e73-1b0378a96044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4fe3a-75d4-4cbc-8d04-7c378cb66670","keywords":null,"link":"/360/202019_fekete_andrea","timestamp":"2020. május. 08. 12:30","title":"\"Egyértelmű, hogy ez nem Ebola, persze nem is sima influenza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]