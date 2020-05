Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04eb8cb-0cd1-4dca-a5d8-e82604ad986a","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","timestamp":"2020. május. 07. 12:16","title":"Gyönyörű George Harrison-feldolgozással jelentkezett Sheryl Crow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az utolsó simításokat is elvégezte a Facebook, és úgy tűnik, semmi akadálya nincs már a dizájnváltásnak.","shortLead":"A jelek szerint az utolsó simításokat is elvégezte a Facebook, és úgy tűnik, semmi akadálya nincs már a dizájnváltásnak.","id":"20200508_facebook_dizajn_rancfelvarras_the_new_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df3ab9b-cfa7-433a-ba82-db71dde17b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_facebook_dizajn_rancfelvarras_the_new_facebook","timestamp":"2020. május. 08. 20:03","title":"Készüljön: hamarosan önnél is végleg megváltozik a Facebook kinézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","shortLead":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","id":"20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f6529-d7a7-41cb-842e-4d36d19ce248","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","timestamp":"2020. május. 08. 04:59","title":"Rendkívüli pénzjutalmat kapnak a cseh mentők és szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat a dolgozóikat, akiket távmunkában foglalkoztatnak. Máskülönben gondok jöhetnek.\r

","shortLead":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat...","id":"20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44923c-1e09-4f4c-8381-a9f11c94d85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 07. 10:03","title":"Négyből három dolgozót nem készítettek fel a cégek a biztonságos távmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most, hogy válságos idő jön, sem lehet jobb a helyzet.","shortLead":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most...","id":"20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0433ede9-fb00-455b-9727-ae1a7cfd2139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","timestamp":"2020. május. 07. 06:48","title":"GDP-arányosan egyre kevesebb jut a nyugdíjakra és az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen vannak lélegeztetőgépen. A határon átléphetnek a Magyarországra érkező mezőgazdasági munkások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen...","id":"20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2072e50-f833-4c34-ade5-c196830f1b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 07. 12:10","title":"Operatív törzs: több napja csökken a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]