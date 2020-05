Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket magukra hagyják, és ezzel is kevesebb lett az éhes száj. Az ókortól a jelenkorig számos hagyományról maradtak fenn emlékek, ahogy még Erdélyből is származik legenda az öregek halálba kényszerítéséről. ","shortLead":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket...","id":"202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63189cce-72bf-4543-a301-6318d2ed60f7","keywords":null,"link":"/360/202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","timestamp":"2020. május. 09. 11:00","title":"Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy feláldozhatók-e az öregek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét évtizedben utasok százmilliói és repülőgépek milliói fordultak meg a ferihegyi futópályákon és terminálépületekben.","shortLead":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét...","id":"20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58494-7013-4086-b45a-a093b0a26306","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","timestamp":"2020. május. 07. 17:37","title":"Ma 70 éves a ferihegyi repülőtér, látványos élőképpel ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","shortLead":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","id":"20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cae3bc-b7a8-4f4f-bce1-23a5ddaecc93","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. május. 08. 07:22","title":"Online is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","shortLead":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","id":"202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0f9e4-c748-49f6-8213-cad4589a3e24","keywords":null,"link":"/360/202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","timestamp":"2020. május. 08. 13:00","title":"Tiborcz és Mészáros üzletfele állami gigahitel segítségével épít tízemeleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903b6b8-7835-4bf7-8e4b-2d181ee328be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két teniszező álláspontja eléggé eltér egymástól a vakcinával kapcsolatban.\r

