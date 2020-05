Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé teszi a tomboló viharairól ismert gázóriást.","shortLead":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé...","id":"20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e717a-db39-4b46-b6f7-68726a8b7755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","timestamp":"2020. május. 13. 11:33","title":"Megnézték, mi rejtőzik a Jupiter viharfelhői alatt, az eredmény bámulatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja el ezt a feladatot.","shortLead":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja...","id":"202019_apostas_sokszor_csenget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0928b0-2075-41ba-9b52-75b6ef33af2e","keywords":null,"link":"/360/202019_apostas_sokszor_csenget","timestamp":"2020. május. 12. 12:00","title":"Csókolom, hogy tetszik lenni? - Világszerte a postásokra bízzák az idősek távfelügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","id":"20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2e82c-26e0-43e0-be2b-ae82d2efae60","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","timestamp":"2020. május. 12. 09:57","title":"Új irodába költöztetik a DK-t a Parlamentben, a párt szerint az uniós zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában, pénzügyminiszteri kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában...","id":"20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6918a-202f-44b0-82bd-323ffc584030","keywords":null,"link":"/360/20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","timestamp":"2020. május. 12. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Kupa Mihály: Matolcsy rögtönzéseivel nem értettem egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel 30 év után először fordulhat elő, hogy nem lesz német pilóta a Forma-1-ben.","shortLead":"Közel 30 év után először fordulhat elő, hogy nem lesz német pilóta a Forma-1-ben.","id":"20200513_Leclerc_megkoszonte_a_tavalyi_evet_Vettelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d2a7d7-065c-47fe-bb9a-b28b982207ae","keywords":null,"link":"/sport/20200513_Leclerc_megkoszonte_a_tavalyi_evet_Vettelnek","timestamp":"2020. május. 13. 05:54","title":"Leclerc megköszönte a tavalyi évet Vettelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak újraindulni, és ahol mégis, más eszközökkel próbálnak túlélni. Körkép két hónappal a veszélyhelyzet bejelentése után.","shortLead":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak...","id":"20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a309c-466c-40a7-b19b-51b84900ff93","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","timestamp":"2020. május. 11. 13:30","title":"Későn jött a kormányzati támogatás a cégeknek, és nem is biztos, hogy segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfiak vérében nagyobb mennyiségben fordul elő az a kulcsenzim, amely révén az új koronavírus megfertőzi a sejteket – derült ki egy nagyméretű európai tanulmányból, amelynek eredményei magyarázatot adhatnak arra, hogy miért a férfiaknál jelentkezik különösen súlyos tünetekkel a Covid-19 betegség.","shortLead":"A férfiak vérében nagyobb mennyiségben fordul elő az a kulcsenzim, amely révén az új koronavírus megfertőzi a sejteket...","id":"20200511_ferfiak_koronavirus_here_ace2_receptor_covid_19_enzim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0282d99-0a5e-447c-80ad-faaaefd8583a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_ferfiak_koronavirus_here_ace2_receptor_covid_19_enzim","timestamp":"2020. május. 11. 18:03","title":"A kutatók szerint egy enzim miatt lesznek a férfiak betegebbek a koronavírustól, mint a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]