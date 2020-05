Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak csak az első néhány hete esett erre az időszakra; törvényesítik az önkormányzatok kivéreztetésének módszerét; új tulajdonoshoz kerültek a kaszinók, amelyek egykor Andy Vajnáé voltak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak...","id":"20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27b00d-d86c-4f39-80c5-6b8978f9c507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","timestamp":"2020. május. 17. 07:00","title":"És akkor fékezett a magyar gazdaság, de még nem állóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","shortLead":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b0f3-e31b-4847-a371-993c81eba9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","timestamp":"2020. május. 16. 10:51","title":"Bírság járhat Szerbiában annak, aki nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00525d44-753d-4352-9033-b171a93cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 3-as metró felújítása idején segíthet.\r

","shortLead":"A 3-as metró felújítása idején segíthet.\r

","id":"20200517_villamos_budapest_baross_ter_jaszai_mari_ter_3as_metro_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00525d44-753d-4352-9033-b171a93cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02083ee7-34fd-4526-9c50-3551ca2dc126","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_villamos_budapest_baross_ter_jaszai_mari_ter_3as_metro_felujitas","timestamp":"2020. május. 17. 07:10","title":"Új villamosjárat indulhat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sorrento Therapeutics olyan ellenanyagot fedezett fel, amely állításuk szerint képes meggátolni, hogy a koronavírus egészséges sejtet fertőzzön meg. A vizsgálatot laboratóriumi körülmények között, nem embereken végezték.","shortLead":"Az amerikai Sorrento Therapeutics olyan ellenanyagot fedezett fel, amely állításuk szerint képes meggátolni...","id":"20200516_gyogyszer_ellenanyag_antitest_sorrento_koronavirus_jarvany_sti_1499","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de49fd7a-6232-47db-b755-dec13313276e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_gyogyszer_ellenanyag_antitest_sorrento_koronavirus_jarvany_sti_1499","timestamp":"2020. május. 16. 19:40","title":"Egy gyógyszergyártó azt állítja, áttörést érhetett el a koronavírus kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","id":"20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4fef79-3a56-4e60-b45a-3490d5514979","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","timestamp":"2020. május. 15. 09:17","title":"Elmarad a palio, nem lesz sienai vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek.","shortLead":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári...","id":"20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f79fb-eb8f-4230-ab45-bee9107d4547","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 16. 11:21","title":"Novák Katalin: Lesznek nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee0ca96-4957-4c0b-be05-ff1658356212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 37 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, a kormány szombat délután dönt a budapesti korlátozások fenntartásáról. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy május 18-tól már nemcsak a sürgősségi, hanem az elektív műtétek is elvégezhetők. Az egészségügyi ellátások esetében pedig csak ott kell PCR-tesztet végezni, ahol felmerül a fertőzés gyanúja. ","shortLead":"Péntekre 37 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, a kormány szombat délután dönt a budapesti korlátozások...","id":"20200515_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee0ca96-4957-4c0b-be05-ff1658356212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c983d3-dec1-4bc1-9aeb-d01d151e703a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:08","title":"Operatív törzs: Hétfőtől tovább nyitják az egészségügyet, a tervezett műtéteket is elvégezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]