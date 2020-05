Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem bemutatott Pixel-telefon, a Pixel 4a is, és a számok egy ígéretes középkategóriás telefont sejtetnek.","shortLead":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem...","id":"20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a3226-5bb1-44f2-85b3-d7c5629e2484","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","timestamp":"2020. május. 17. 18:03","title":"Ígéretes számok szivárogtak ki a Google új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","shortLead":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","id":"20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e326e547-40f5-4bfa-94e0-90e684198fef","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","timestamp":"2020. május. 18. 06:08","title":"Már ötmillióan élnek Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","shortLead":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","id":"20200518_hongkong_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c0e43f-8891-4246-8d1c-2412740693d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_hongkong_parlament","timestamp":"2020. május. 18. 08:58","title":"Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csaló ejtette túszul a matematikusról szóló szócikket.","shortLead":"Egy csaló ejtette túszul a matematikusról szóló szócikket.","id":"20200517_A_Wikipediaval_zsaroltak_Mero_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3853d34-251a-4bb9-be17-2a7b90cffb13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_A_Wikipediaval_zsaroltak_Mero_Laszlot","timestamp":"2020. május. 17. 18:32","title":"A Wikipediával zsarolták Mérő Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","shortLead":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","id":"20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb50af9f-aa6f-4865-b96f-0ec32f9ef0e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","timestamp":"2020. május. 18. 09:07","title":"Videó: Fékezéssel akart okítani, a Rákóczi hídon okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]