[{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","shortLead":"Az ország leggyorsabb milliója jött össze.","id":"20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e326e547-40f5-4bfa-94e0-90e684198fef","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Mar_otmillioan_elnek_UjZelandon","timestamp":"2020. május. 18. 06:08","title":"Már ötmillióan élnek Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","shortLead":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","id":"20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d447172a-eebc-48f3-8ebd-f257f4feeaa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 18. 08:33","title":"Mégsem mondott el mindent az UFO-videókról a Pentagon, most újabb infók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint valószínűleg egyetlen hacker(csoport) számlájára írhatók azok a támadások, amelyeket az európai szuperszámítógépek ellen indítottak a múlt héten. Hogy mi volt a cél, az nem teljesen világos.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint valószínűleg egyetlen hacker(csoport) számlájára írhatók azok a támadások...","id":"20200518_kriptopenz_banyaszat_hacker_malware_monero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd1d3c-376e-441c-ab9e-4de4b6ba02b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_kriptopenz_banyaszat_hacker_malware_monero","timestamp":"2020. május. 18. 10:03","title":"Hackerek támadták meg az európai szuperszámítógépeket, kriptopénzt bányásztak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább egyszer álmatlanság gyötri.","shortLead":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább...","id":"20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35090481-fc4f-4c97-91ce-d90cdce1f0e8","keywords":null,"link":"/elet/20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","timestamp":"2020. május. 19. 05:34","title":"Egyre több az olyan gyerek Európában, aki mentális problémákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","shortLead":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","id":"20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e67e0-3e4a-4ad0-a593-c49b3fe36df7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","timestamp":"2020. május. 19. 11:55","title":"A vulkánkitörések és a légszennyezés is hatással van a hurrikánok képződésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","shortLead":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","id":"20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025eec2-7cd2-46a0-951d-7bfffcf7c18b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. május. 19. 16:54","title":"A Nébih nevével visszaélve próbált pénzhez jutni egy telefonos csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak a szabadban. A Városligetben riportunk alapján sokan örültek a kijárási korlátozás eltörlésének.","shortLead":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak...","id":"20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe18cb-0582-4de5-9c6b-23ae02fec25d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","timestamp":"2020. május. 19. 20:00","title":"\"Most ültünk le először egymás mellett ilyen közel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]