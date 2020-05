Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti a biztonságos feltételeket, és gőzerővel készülnek a 2020–21-es évadra, melyre a nagyközönség június 10-től vásárolhatja meg bérleteit. A szólójegyek és szabad bérletek június 24-től lesznek elérhetőek.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti...","id":"20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c2840-8c50-454e-a115-b624909712a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","timestamp":"2020. május. 21. 16:59","title":"A Fesztiválzenekar már a karantén utánra is lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","shortLead":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","id":"20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29a07a-f847-4032-960a-136e964aa9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","timestamp":"2020. május. 21. 16:54","title":"Minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad4fbd2-ca6a-4fff-a668-187b9f916167","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megrongálták a kenuslegenda sírját.","shortLead":"Megrongálták a kenuslegenda sírját.","id":"20200520_wichmann_tamas_sir_kereszt_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad4fbd2-ca6a-4fff-a668-187b9f916167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ecc4d-7da2-4ff0-91f7-548252170930","keywords":null,"link":"/elet/20200520_wichmann_tamas_sir_kereszt_lopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:31","title":"Ellopták Wichmann Tamás sírjáról a keresztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","shortLead":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","id":"20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76786f80-6d3b-43e5-8101-69927e11742a","keywords":null,"link":"/360/20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. május. 20. 08:30","title":"\"Orbán agresszív vezető, Trump csak egy bohóc\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","shortLead":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","id":"20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67105df1-039c-4d70-a830-1d353e7f8637","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 21. 17:51","title":"180 embert rúg ki egy győri cég, semmit nem tudnak kezdeni a kormány mentőövével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","shortLead":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","id":"20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57985113-5e53-45fc-aa6c-bd3c279ba23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","timestamp":"2020. május. 20. 07:24","title":"November előtt nem kapnak plusz pénzt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]