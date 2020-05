Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f","c_author":"","category":"itthon","description":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100. évfordulóján Karácsony Gergely főpolgármester .","shortLead":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100...","id":"20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faef5894-7a8b-4c5c-8536-eb084f6a961b","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 24. 13:45","title":"Megállítaná a fővárost a trianoni centenáriumon a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a rendező tette közzé. ","shortLead":"Maga a rendező tette közzé. ","id":"20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda992ba-9d59-44e8-b979-2372c53b2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","timestamp":"2020. május. 24. 16:02","title":"Ingyen elérhető David Lynch animációs kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","shortLead":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","id":"20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e4453-8a85-45b6-b2ee-d8a4479e045e","keywords":null,"link":"/360/20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","timestamp":"2020. május. 23. 08:45","title":"Az informatika után az ingatlanpiacon is kipróbálja magát Mészáros Lőrinc barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két járőrt a gyalogosok intették le a villamosmegállónál, hogy segítsenek egy vajúdó nőnek.","shortLead":"A két járőrt a gyalogosok intették le a villamosmegállónál, hogy segítsenek egy vajúdó nőnek.","id":"20200525_blaha_lujza_ter_szules_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67899412-1f09-4844-9d36-c87c9c572f4d","keywords":null,"link":"/elet/20200525_blaha_lujza_ter_szules_rendorok","timestamp":"2020. május. 25. 05:02","title":"Rendőrök vezették le a szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta, hogy a tavalyi év végén megjelent a kór a közép-kínai Vuhanban.","shortLead":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta...","id":"20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a6db2-1e0b-4c87-b269-051131c21fde","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","timestamp":"2020. május. 23. 16:15","title":"Fordulat Kínában – nincs új megerősített fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb hordozható számítógépe. Kipróbáltuk a játékra optimalizált A15-ös Asus TUF laptopot. ","shortLead":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb...","id":"20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be94f0ed-2994-4476-8e1d-5d58d5570365","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","timestamp":"2020. május. 23. 20:00","title":"Elérhetőbb árú izomgép: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]