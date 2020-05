Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","shortLead":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","id":"20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009de3a-0a65-462f-8628-e780fc5ea9ff","keywords":null,"link":"/elet/20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","timestamp":"2020. május. 26. 09:05","title":"A gendernormákat felrúgva jelentkezett be a Zoomon egy afrikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","shortLead":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","id":"20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab9b2-1de8-4722-970e-30083c92f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 25. 06:53","title":"Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f851fb84-95ec-4c69-8a32-10c476b413a2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A logisztika jövője már elkezdődött, egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció és a digitalizáció. De nem érdemes gondolkodás nélkül belevágni a fejlesztésekbe.","shortLead":"A logisztika jövője már elkezdődött, egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció és a digitalizáció. De nem érdemes...","id":"202012__munkaerohiany__logisztika__raktarozas__szallitmanyozas__es_megis_mozog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f851fb84-95ec-4c69-8a32-10c476b413a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9572debd-7b57-4129-88b1-350c28c9b186","keywords":null,"link":"/360/202012__munkaerohiany__logisztika__raktarozas__szallitmanyozas__es_megis_mozog","timestamp":"2020. május. 26. 17:00","title":"A logisztikában is az automatizálásé a jövő, de óriási összegeket bukhat, aki rosszul csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot, meghaladta a Covid-19 megbetegedésből kigyógyultak száma az aktív fertőzöttekét Magyarországon, és több mint 125 ezer esetben igényeltek bértámogatást, a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretein belül. Többek között ezek hangzottak el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Délután benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot, meghaladta a Covid-19 megbetegedésből...","id":"20200526_Rossz_foglalkoztatasi_adatokra_szamit_a_kormany_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2c27c-cded-43b9-a57e-96ce8504df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Rossz_foglalkoztatasi_adatokra_szamit_a_kormany_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 26. 12:01","title":"Ma benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat. Az eredményekről értékelés készül.","shortLead":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat...","id":"20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e30250-310d-42c8-9237-c83e1311e941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","timestamp":"2020. május. 25. 09:03","title":"Egy remek böngészős játékban most megmutathatja, mennyire ismeri Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh külügyminiszter Ausztriát is megszólította, hogy csatlakozzon a megállapodáshoz, egyelőre azonban nem kapott választ.","shortLead":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh...","id":"20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbed20c-9578-4a12-80fa-e847c73c7c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 26. 15:14","title":"Szabadon utazhatnak a magyarok Csehországba és Szlovákiába, ha nem maradnak két napnál tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","shortLead":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","id":"20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5bfff0-0c2c-4140-9312-e4c298369b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2020. május. 26. 12:05","title":"Megnyitottak egy versenypályát a korlátozások után, egyből elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]