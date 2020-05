Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése, vagy az országokban érvényes karanténszabályok.","shortLead":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése, vagy az országokban...","id":"20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569930a0-e4aa-4b86-adc9-17cddf590b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 11:27","title":"Interaktív térkép készült a világ utazási korlátozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","shortLead":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","id":"20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821961fd-1c5f-445d-9794-b647da9853b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","timestamp":"2020. május. 27. 06:48","title":"A gellérthegyi Citadella megújítása is kiemelt beruházás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat összesen 215 főt tesztelt le.","shortLead":"Az önkormányzat összesen 215 főt tesztelt le.","id":"20200526_Ot_koronavirusfertozottet_talaltak_a_budaorsi_bolcsodei_es_ovodai_dolgozok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbb7abd-77ce-4282-a87f-e935ba76785d","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Ot_koronavirusfertozottet_talaltak_a_budaorsi_bolcsodei_es_ovodai_dolgozok_kozott","timestamp":"2020. május. 26. 18:17","title":"Öt koronavírus-fertőzöttet találtak a budaörsi bölcsődei és óvodai dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való, 48 órát meg nem haladó tartózkodás.","shortLead":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való...","id":"20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5caeb-94e6-4ec5-b0f8-63efdcb34b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","timestamp":"2020. május. 26. 21:32","title":"Szijjártó: Szlovákia oda-vissza átengedi területén a magyarokat és a cseheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","shortLead":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","id":"20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3c6f0-299d-4373-9bcb-7df6e32495b2","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. május. 28. 10:51","title":"Egy macska tette emlékezetessé az online szentbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben növekedett a jelenlegi csúcsverzióhoz képest.","shortLead":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben...","id":"20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078d4d8-75be-41fe-9f6f-5308a11b2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","timestamp":"2020. május. 26. 20:03","title":"Érezhetően erősebbek lesznek a mobilok, amikbe ezeket a chipeket teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","shortLead":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","id":"20200526_WHO_hidroxiklorokin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0c618c-9902-4ee2-b928-75545c8f0ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_WHO_hidroxiklorokin","timestamp":"2020. május. 26. 19:50","title":"Június közepére várható a hidroxiklorokin vizsgálatának eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]