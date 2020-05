Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, a vádlott miért támadt rá alkalmi ismerősére tavaly tavasszal.\r

","shortLead":"Nem tudni, a vádlott miért támadt rá alkalmi ismerősére tavaly tavasszal.\r

","id":"20200526_sniccer_tapetavago_tamadas_minositett_emberoles_tenyleges_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a5be02-0d42-4b6c-8d49-4f8ad6f6dd05","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_sniccer_tapetavago_tamadas_minositett_emberoles_tenyleges_eletfogytiglan","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Tényleges életfogytiglant kérnek a férfira, aki sniccerrel ölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","shortLead":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","id":"20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2057ffe-9e61-4dd6-8e99-8bc30cfa5dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 26. 13:58","title":"Riasztást és figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha a parlament elfogadja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről című törvényjavaslatot, nem is lesz rá szüksége. Szabó Mátét, a TASZ szakmai igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha...","id":"20200527_Orban_uj_felhatalmazasa_teret_ad_az_onkenynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e46292-4e10-4dc7-b0c5-7bfec71bb02f","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Orban_uj_felhatalmazasa_teret_ad_az_onkenynek","timestamp":"2020. május. 27. 15:08","title":"Orbán új felhatalmazása „teret ad az önkénynek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","shortLead":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","id":"20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd6b5a-fcca-4c2b-97f6-685e2372491a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 06:12","title":"Egészségügyi válsághelyzetben különleges jogokat kapna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa74c68-084e-4a19-ac7c-ae856b4386d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elképzelése is van a Facebooknak arról, miként állíthatná a kiterjesztett és a virtuális valóságot a távmunkában lévők szolgálatába. Az alábbiakban egy már működő koncepciót lehet szemügyre venni.","shortLead":"Több elképzelése is van a Facebooknak arról, miként állíthatná a kiterjesztett és a virtuális valóságot a távmunkában...","id":"20200526_facebok_tavmunka_home_office_virtualis_kiterjesztett_valosag_oculus_vr_szemuveg_sisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa74c68-084e-4a19-ac7c-ae856b4386d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7296ba9-e64c-4fa5-8d50-30700eac4780","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_facebok_tavmunka_home_office_virtualis_kiterjesztett_valosag_oculus_vr_szemuveg_sisak","timestamp":"2020. május. 26. 08:03","title":"Ha tényleg ilyen lesz a távmunka a Facebooknál, senki nem akar majd irodában dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c86522-81c8-47b2-b610-48ef3c064b67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletesen biztosítja a szociális távolságtartás feltételeit.","shortLead":"Tökéletesen biztosítja a szociális távolságtartás feltételeit.","id":"20200527_Muszlim_imahellye_alakult_egy_IKEAparkolo_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c86522-81c8-47b2-b610-48ef3c064b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35a6a6-3717-457b-b809-42d7bd79d691","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Muszlim_imahellye_alakult_egy_IKEAparkolo_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 27. 08:50","title":"Muszlim imahellyé alakult egy IKEA-parkoló Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni egy tanulmány szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni...","id":"20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1eced-7592-43d9-9ead-31780e82a68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","timestamp":"2020. május. 27. 15:03","title":"Kell-e maszkot viselniük az egészen kicsi gyermekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró népszerűségre tett szert. Biztonsági kutatók szerint ennek oka nem a home office-hoz köthető.","shortLead":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró...","id":"20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe794be-9032-4cea-86d6-dcec768d26ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","timestamp":"2020. május. 26. 10:33","title":"A veszélyhelyzet alatt gyűjtött rengeteg új magyar felhasználót egy titkosított üzenetküldő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]