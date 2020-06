Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ebdd2-f76e-4ba4-8e8e-ff461a01e079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információi szerint a 18 éves fiú rendészeti iskolában tanult. ","shortLead":"Az RTL Klub információi szerint a 18 éves fiú rendészeti iskolában tanult. ","id":"20200531_Az_erettsegijet_unnepelte_a_gyulai_keses_tamadas_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ebdd2-f76e-4ba4-8e8e-ff461a01e079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78137874-1fb5-4e6e-bdf6-c40faaf62a54","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Az_erettsegijet_unnepelte_a_gyulai_keses_tamadas_gyanusitottja","timestamp":"2020. május. 31. 19:18","title":"Az érettségijét ünnepelte a gyulai késelés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag jobb ajánlatot kaptak.","shortLead":"Állítólag jobb ajánlatot kaptak.","id":"20200531_Media1_Tavozik_a_HirTv_egyik_legismertebb_musoranak_stabja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faebb42d-91ff-49e4-859a-47cfe34da5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Media1_Tavozik_a_HirTv_egyik_legismertebb_musoranak_stabja","timestamp":"2020. május. 31. 11:52","title":"Média1: Távozik a HírTv egyik legismertebb műsorának stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2bfaeb-8b7d-40e2-b400-f1304e00cec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetnek hamarosan vége, a rendőri ellenőrzéseknek viszont nem.","shortLead":"A veszélyhelyzetnek hamarosan vége, a rendőri ellenőrzéseknek viszont nem.","id":"20200531_Nyaron_is_marad_a_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d2bfaeb-8b7d-40e2-b400-f1304e00cec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7a091-7318-4752-8325-b342f9201522","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Nyaron_is_marad_a_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2020. május. 31. 18:58","title":"12 megyében marad a fokozott rendőri ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt nőttek leginkább az árak.","shortLead":"Itt nőttek leginkább az árak.","id":"20200531_strand_balaton_belepo_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7f9c8a-b11c-427d-851e-b6c0106c8119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_strand_balaton_belepo_ar","timestamp":"2020. május. 31. 09:27","title":"600 forinttal emelték a jegyárat a csopaki strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást Hongkong sorsának alakításába, és ez figyelmeztetés a renegát tartománynak tekintett Tajvan számára is.","shortLead":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást...","id":"202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609a02-6ab9-4e38-897a-62c1ac78e1e1","keywords":null,"link":"/360/202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","timestamp":"2020. május. 31. 16:00","title":"Kína rátenyerel Hongkongra, és ezzel Tajvant figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrást nem jelölt meg. ","shortLead":"Forrást nem jelölt meg. ","id":"20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130a30ee-cb8d-4a05-9d9b-4abed5a5a715","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","timestamp":"2020. május. 31. 19:27","title":"Kósa szerint Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt a szerb szakember a Nemzeti Sportnak. A klub egyelőre nem adott ki közleményt.","shortLead":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt...","id":"20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02191789-b168-44ed-aa40-1ce6b5456ea9","keywords":null,"link":"/sport/20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","timestamp":"2020. június. 01. 16:29","title":"Sok volt a vereség – már nem Vignjevics az Újpest edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]