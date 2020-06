Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a77759dc-2011-4474-9d54-1343269df88c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A különleges illatok demokratizálásaként is felfoghatók a parfümük kedvező árú másolatai.","shortLead":"A különleges illatok demokratizálásaként is felfoghatók a parfümük kedvező árú másolatai.","id":"202012__parfummasolatok__uresebb_de_olcsobb__tiltott_listak__ki_lehet_szagolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77759dc-2011-4474-9d54-1343269df88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6179fa-b4dd-42b8-a857-07429bb5e224","keywords":null,"link":"/360/202012__parfummasolatok__uresebb_de_olcsobb__tiltott_listak__ki_lehet_szagolni","timestamp":"2020. június. 01. 11:00","title":"Luxusillat megfizethető áron: olcsóbb másolatok forgatják fel a parfümipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","shortLead":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","id":"20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d92f23-a549-4e04-8334-ba1ef8553d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","timestamp":"2020. június. 01. 16:43","title":"Ismét gázolt a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","shortLead":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","id":"20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6785-112b-4fd2-adcd-2a13518ac072","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 30. 20:45","title":"Észak-Macedóniában maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrást nem jelölt meg. ","shortLead":"Forrást nem jelölt meg. ","id":"20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130a30ee-cb8d-4a05-9d9b-4abed5a5a715","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","timestamp":"2020. május. 31. 19:27","title":"Kósa szerint Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán, pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]