[{"available":true,"c_guid":"9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark, a valódi nemzeti parkok elefántjai, medvéi, gepárdjai és egyéb egzotikus élőlényei világszerte fellélegezhettek, mert a koronavírus-járvány miatt mostanában nem abajgatják őket etetni vágyó vagy velük szelfizni akaró autós turisták. ","shortLead":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark...","id":"202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb503ceb-7481-4f9a-ac7d-87610ebc1bef","keywords":null,"link":"/360/202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","timestamp":"2020. június. 02. 10:00","title":"Fellélegeztek az állatok – itt az ideje, hogy újragondoljuk a nemzeti parkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Ellenkező esetben az érintettre kéthetes házi karantén vár - közölte Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter.","shortLead":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak...","id":"20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4060c0c-e2d5-410d-8b2a-86b9ed5ea556","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","timestamp":"2020. június. 01. 21:49","title":"Hamarosan szabadon utazhatnak Európában a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese az M1-en.","shortLead":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László...","id":"20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa6d8e4-6c4f-40d9-bdff-e1e33216ed9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 01. 17:15","title":"Az első hullám megvolt - rohamtempóban foglalnak szállásokat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20. Aztán helyszíneltek - számolt be hétfői kalandjáról Facebook oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). ","shortLead":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20...","id":"20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91caf681-319a-4e34-b578-21b60e849479","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","timestamp":"2020. június. 01. 20:34","title":"Az MKKP zöldre festette a metró szellőzőnyílását, majd jött több mint húsz rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"18 év után hétfőn szabadult.","shortLead":"18 év után hétfőn szabadult.","id":"20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f31507-7a2a-43c3-8115-8aade9df19ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","timestamp":"2020. június. 02. 07:49","title":"Kaiser Ede biztosan nem áll biztonsági őrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","shortLead":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","id":"20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6cda1-d629-4aa4-9213-89b0beea1054","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","timestamp":"2020. június. 02. 15:42","title":"Kigyulladt az Operaház teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]