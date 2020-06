Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202023_szakitoproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012694f-2eac-4d62-93c5-4eef9be457f0","keywords":null,"link":"/itthon/202023_szakitoproba","timestamp":"2020. június. 04. 12:15","title":"Hamvay Péter: Szakítópróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világhírű főemlőskutató és a környezetvédő szerint az étkezési szokásainkat is radikálisan át kell alakítanunk, hogy megakadályozzunk egy következő világjárványt. ","shortLead":"A világhírű főemlőskutató és a környezetvédő szerint az étkezési szokásainkat is radikálisan át kell alakítanunk...","id":"20200603_Jane_Goodall_Az_emberisegnek_vege_ha_nem_valtoztatunk_a_koronavirus_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9a4aa8-0ec0-434e-a801-244bd3430c8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Jane_Goodall_Az_emberisegnek_vege_ha_nem_valtoztatunk_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. június. 03. 16:26","title":"Jane Goodall: Az emberiségnek vége, ha nem változtatunk a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec111e98-007f-4c67-ade5-d95d46c23e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat.","shortLead":"Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat.","id":"20200603_Embercsempesz_fogtak_az_M1esen_25_migranst_szallitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec111e98-007f-4c67-ade5-d95d46c23e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b97a3-bb8d-4c8a-a31d-9ca6fb63a4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Embercsempesz_fogtak_az_M1esen_25_migranst_szallitott","timestamp":"2020. június. 03. 20:35","title":"Embercsempészt fogtak az M1-esen, 25 migránst szállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassú növekedésnek indult a használtautó-piac.","shortLead":"Lassú növekedésnek indult a használtautó-piac.","id":"20200603_hasznaltautopiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a510bebc-7b67-42bc-a76f-ca0725d03354","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. június. 03. 11:14","title":"Májusban már kezdtek használt autókat nézegetni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban, biztonságot, esélyegyenlőséget és méltóságot mindenki számára – írta David Cornstein.","shortLead":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban...","id":"20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb23780-984c-4d6a-ad3e-cd7b17460b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 10:26","title":"Amerikai nagykövet: Fájdalmas látnom, még mindig létezik igazságtalanság nagyszerű országunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már magyarul is elérhető A Jóbarátok-generáció címmel. A rajongóknak egyértelműen kötelező darab, ám a jóleső nosztalgia mellett négyszázhúsz oldal után is maradt némi hiányérzetünk.","shortLead":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már...","id":"20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a1fa0-5061-4935-a02d-34f27f2da67b","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","timestamp":"2020. június. 03. 20:00","title":"Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják – avagy mit lehet még elmondani a Jóbarátokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]