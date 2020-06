Az elmúlt héten nem volt olyan nap, hogy ne köröztek volna helikopterek már déltől a ház felett, vagy hogy ne hallottam volna a tüntetők skandálását az ablak alatt: “Ha nincs igazság, nincs béke”, “Igazságot George Floydnak”, “Nem kapok levegőt”.

Tíz hónapja, amikor Los Angelesbe költöztem, sok minden megfordult a fejemben, de az biztosan nem, hogy szemtanúja leszek egy olyan megmozdulásnak, amely egészen a Szabadság térig elér. És azt sem gondoltam volna, hogy az ismerősök és barátok az üzenetek végén a szokásos elköszönések helyett azt írják majd, hogy ”vigyázz magadra”.

© MTI / EPA / Etienne Laurent

Pedig nem George Floyd volt az egyre elhatalmasodó rendőri erőszak első áldozata. Nem ő volt az első, aki nem kapott levegőt. De talán ő az, akinek iszonyatos haláltusáját elég közelről vette a kamera ahhoz, hogy az emberek az utcára menjenek.

“Azért vagyok ma itt, mert tele vagyok érzelmekkel. És tudom, hogy nem vagyok egyedül a fájdalmammal és a frusztrációmmal. Nézz körül” – mondja S., egy 44 éves nő amikor arról kérdeztem, hogy miért jött el a hét végi demonstrációra. S. azt kérte, hogy a teljes nevét ne írjam le, de arról szívesen mesélt, hogy a Közel-Keleten született, ám itt Los Angelesben élte le életének azon részét, amelyről már vannak emlékei. Így itt volt az 1992-es zavargások alatt is, amelynek képeit előszeretettel hasonlítják a mostani eseményekhez. (1991 márciusában négy rendőr gumibotot és sokkolót is használva brutálisan összeverte a fekete Rodney Kinget. Az esetről egy 12 perces felvétel is készült, amely hamarosan bejárta a nagy, országos televíziócsatornákat. Miután a rendőröket az esküdtszék 1992 áprilisában felmentette, zavargások kezdődtek Los Angeles déli részén.)

© AFP / CBS

A tömegben időnként ingyenes kézfertőtlenítőket és gondosan becsomagolt maszkokat is osztanak. A koronavírus miatti korlátozásokat ugyanis még csak nemrég kezdték el feloldani a napfényes államban. Amikor arról érdeklődöm S.-nél, nem tart-e attól, hogy a tömegben esetleg elkapja a vírust, azt mondja, tisztában van a kockázattal, de kötelességének érzi, hogy itt legyen, az idősek helyett is. Valóban, az idősebb generációk kisebb számban képviseltetik magukat ezeken a demonstrációkon, de amint West Hollywood kertes házai előtt haladunk el, tisztes távolból ugyan, de több idős úr és hölgy is biztatta a háza előtti füves területekről a felvonulókat, akik közül többen cabriókba zsúfolódva lengetik a transzparenseiket.

“Azt mondanám, óvatos optimizmussal állok ehhez az egészhez. Ez nem csak a rendőrség brutális túlkapásairól szól, hanem a rendszerszintű rasszizmusról, amely felett ez az ország mindig is szemet hunyt” – folytatja S., aki mérhetetlen felháborodással meséli, hogy a megmozdulások első napjairól hogyan támadtak a hatóság emberei a békés tömegre.

"De legalább most már mindenki láthatta, hogy ez a helyzet. Láttam a hírekben, hogy Európában is többen tüntettek. Annyira hálás vagyok nekik, hogy értik, hogy ez egy emberjogi probléma, nem csak amerikai probléma. A rasszizmus mindenhol jelen van.”

Los Angeles egyébként nem csak a 92-es tüntetések miatt érdekes a mostani események szempontjából. A tömegben itt ugyanis olyan hírességek rejtőznek időnként a maszkok alatt, mint Billie Eilish, Harry Styles, Tessa Thompson, Ariana Grande, Cara Delevigne vagy Kanye West. Mások pedig ha személyesen nem is jelentek meg, hallatták a hangjukat a közösségi oldalukon, vagy pénzt adományoztak, hogy így fedezzék a tüntetésekben letartóztatott emberek óvadékát. A Beverly Hillsből cseppet sem visszafogottan tweetelő Chrissy Teigen például kétszázezer dollárt (kb. 62 millió forint) szánt erre a célra. Az ő hangjuk és jelenlétük pedig sokaknak ad erőt a folytatáshoz.

© AFP / Ariana Drehsler

“Amit a rendőrök csinálnak, az egyszerűen undorító, én ezért vagyok itt. Le kell állniuk a színes bőrű emberek gyilkolásával” – kapcsolódik be a beszélgetésbe a 40 éves Alyson. “Remélem, hogy lesz változás, hiszen már május óta láthatják a politikusok, hogy tömegek vannak az utcákon. Ők mind szavazni fognak. Szerintem minél több fehér embernek kellene hallatnia a hangját a feketék védelmében, és megmutatnia a rendőrségnek és a kormánynak, hogy a rasszizmus és az elnyomás borzalmas dolgok, amelyeken képesek vagyunk változtatni.” Alyson azt mondja, a tüntetések a közelgő választásokon is éreztetik majd a hatásukat, és több ember megy majd el szavazni olyan politikusokra, akik hajlandóak tenni a változásért.

Blair Toles virágokat osztogat a tömegben. Amikor megkérdeztem a 30 éves férfit, hogy mi ezzel a célja, azt mondja, “a média erőszakos bűnözőként ábrázol bennünket, pedig nem erről van szó, és ezt meg akartam mutatni. Létrehoztam egy alapot, a Flowers On Decket, olyan emberek számára, akik szeretnének tüntetni, de valamilyen okból nem tudnak személyesen eljönni. Az összeg egy részéből virágokat vásárolok, és a békés demonstrálóknak adom, hogy lássák, mennyien értékelik a bátorságukat, hogy ma itt vannak. A fennmaradó összeget pedig jótékony célokra fordítom majd” – magyarázza.

Toles szerint az elmúlt hét is megváltoztatta Los Angelest és az Egyesült Államokat is. Úgy látja, a brutális események felnyitották az emberek szemeit és azt is fejlődésként értékelte, hogy Los Angelesben a rendőrségtől elvont pénzeket inkább szociális célokra fordítják, hogy újranyitották az otthonában lelőtt mentőápoló Breonna Taylor ügyét, illetve hogy felelősségre vonták a Floyd haláláért felelős személyeket.

“Én már nem bírom tovább nézni, ahogyan fekete testvéreimmel a rendőrök bánnak. Vannak, akiknek csupán azért kellett meghalniuk, amilyennek születtek. Ezért vagyok itt, szolidaritásból” – mondta.

A tömegben egyébként többen is kérdezgetik a tüntetőket, hogy regisztráltak-e már a szavazáshoz. (Az Egyesült Államokban az választásra jogosult személyeknek regisztrálniuk kell szavazóként, ahhoz, hogy voksolhassanak.) S. szerint ez egyértelműen annak a jele, hogy novemberben többen vonulnak majd az urnákhoz. "Ez a tüntetés mutatja meg, hogy mennyire oda kell figyelnünk arra, hogy milyen embereket választunk meg helyi vezetőknek is. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen értékek mellett állnak ki a jelöltek.”

A tüntetők közül többen is éles kritikát fogalmaztak meg a velük együtt térdet hajtó polgármesterrel, Eric Garcettivel kapcsolatban, aki ugyan a járványkezelése miatt a népszerű politikusok közé tartozott, ám a Nemzeti Gárda helyszínre rendelése és a demonstrációk idejére bevezetett (azóta megszüntetett) kijárási tilalom miatt dühös üzenetek árasztották el a közösségi oldalát. A Nemzeti Gárda csapatai főként fontosabb épületeknél és emlékműveknél, például a városházánál posztoltak az elmúlt hét során, ám vasárnap bejelentették, hogy elhagyják a mozifővárost, ugyanis a tüntetések többségükben békések voltak. A csapatokat Garcetti azután rendelte be, hogy néhány – a rendőrség információi szerint nem a tüntetőkhöz köthető – személy boltokat rongált meg a Fairfax negyedben és Beverly Hillsben.

© AFP / Kyle Grillot

Ez utóbbi városrész abból a szempontból is furcsa látvány volt, hogy míg az ország többi részén készült felvételeken a vandálok élelmiszerboltokat fosztogattak, Beverly Hillsben a luxusüzleteket célozták meg, ahonnan milliós értékű táskákkal és ruhadarabokkal pakolták meg autóikat. A Rodeo Drive-on található boltok többsége persze próbált felkészülni a fosztogatókra, bedeszkázták az üzletek portálját is kirakatait, de voltak, akiknek ennek ellenére sikerült bejutniuk az üzletbe. Sőt a tengerparti Santa Monicában egy gördeszkákat áruló üzlet esett a fosztogatók áldozatául.

© AFP / Mark Ralston

A vandáloktól szinte kivétel nélkül minden tüntető elhatárolódik. A szervezők beszédeik során fel is hívják a jelenlevők figyelmét, hogy ha ilyesmit látnak, próbálják meg megakadályozni, és hogy senki ne felejtse, miért is van jelen. Több olyan felvétel is napvilágot látott azóta, amelyeken fekete tüntetők próbálták megakadályozni a helyzetet kihasználó fosztogatókat abban, hogy a vírust alig átvészelő, éppen kinyitott üzleteket porig rombolják.

A demonstráción részt vevők egyik követelése, hogy csökkentsék a rendőrség költségvetését, és a tőlük elvont összegeket fordítsák marginalizált közösségek segítésére. Garcetti 150 millió dollárt csoportosítana át erre a célra, ám a demonstrálók közül sokan keveslik az összeget a Los Angeles-i rendőrség hatalmas, 1,18 milliárdos költségvetéséhez képest.

A George Floyd fekete bőrű férfi halála miatt tiltakozó tüntetőkhöz beszél Eric Garcetti polgármester (k) Los Angelesben 2020. június 2-án © MTI / AP / Richard Vogel

“Ez még csak a kezdet. Ez egy hatalmas megmozdulás, nem lehet, hogy ennek ne legyen eredménye. Az egész ország összefogott, de még rengeteg a dolgunk” – mondja a 28 éves Dan, aki mint meséli, már egészen fiatalon találkozott a rendőri brutalitással. Most pedig, a vírus miatt még a munkáját is elvesztette.

“Itt egyszerűen már akkor gyanús vagy, ha nem követtél el semmit, egyszerűen csak fekete vagy, mintha ez valamiféle eredendő bűnnek számítana a rendőrök szemében.”

Garamvölgyi Flóra / Los Angeles