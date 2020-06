Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti a lakosokat és vállalatokat – nem véletlen, hogy Izraelben található az egy főre számított legtöbb startup. A visegrádi négyek (V4) országaiban működő izraeli nagykövetségek kezdeményezésére kedden előadássorozat indul startup indításában gondolkodó kezdő vállalkozók számára Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban.","shortLead":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti...","id":"20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2824e57-eadf-4702-965d-da5e6b9a7b14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Tanácsok Izraelből: hat ingyenes előadáson leshet el fogásokat a legsikeresebb startupnemzettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","shortLead":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","id":"20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742dd35-02d2-4d64-be60-371823b78e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","timestamp":"2020. június. 09. 13:22","title":"Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","shortLead":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","id":"20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614762f1-80b9-4e1b-9e31-bd66b2d6cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","timestamp":"2020. június. 10. 07:20","title":"Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79342eea-3ab2-496c-b280-dcfabc114696","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","shortLead":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","id":"20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f818cd8-2e24-4f65-89f5-220b6918a3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","timestamp":"2020. június. 08. 21:08","title":"WHO: Nem szabad lazítani a járvány elleni intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem indokolták a döntést. ","shortLead":"Nem indokolták a döntést. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf2db29-9289-475b-a0df-9ce065fc9961","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 10:14","title":"Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia is kiszállt a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét Program keretében. Az 5G.hu célja a hiteles és pontos tájékoztatás.","shortLead":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét...","id":"20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6161191-cd53-40d2-a694-c1f104441a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Állami tájékoztató oldal indult az 5G-ről és az igazi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]