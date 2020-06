Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec76ca3-fe13-47bc-bdb9-aef0e87d5a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványnak lassan vége – közölte Müller Cecília az operatív törzs ülése után. ","shortLead":"A járványnak lassan vége – közölte Müller Cecília az operatív törzs ülése után. ","id":"20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec76ca3-fe13-47bc-bdb9-aef0e87d5a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b7bb2-897b-44ae-b918-bcacaad4f17c","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 11:15","title":"Müller: Itthon több koronavírusos nő volt, mint férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter a közös sajtótájékoztatón pedig kiemelte, hogy a magyar települések évek óta pártpolitikai csatározásoktól mentesen fejlődnek.","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter a közös sajtótájékoztatón pedig kiemelte, hogy a magyar települések évek óta...","id":"20200609_kosa_lajos_debrecen_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb24c77-a358-45a3-88c3-2421a84a5380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_kosa_lajos_debrecen_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 09. 16:21","title":"Kósa Lajos: A magyar jövő Debrecenben épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","shortLead":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","id":"20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ebb2a4-833f-41dc-affa-25f94491ddc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 15:06","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak a mostani formájukban meg fognak szűnni, a nyugdíjkötvény pedig nem ad majd biztonságos megtakarítást. Az MNB 24 millió forintra büntetett.","shortLead":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak...","id":"20200608_ovb_mnb_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87a4e0b-db35-4c4e-9a2b-84ffb9aafe02","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_ovb_mnb_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 10:05","title":"Hamis hírt terjesztett egy biztosításközvetítő, 24 millióra bírságolta az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fea814-b74d-4f5c-a6f2-f184351f25ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","timestamp":"2020. június. 09. 11:12","title":"Egymilliárd eurót veszített a Galeries Lafayette a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","shortLead":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","id":"20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11153ce9-9da2-43f9-b8eb-e9c9291db70c","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","timestamp":"2020. június. 09. 11:49","title":"Életet mentettek a pénzügyőrök egy pesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit csillagászoknak sikerült befogniuk.","shortLead":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit...","id":"20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec8c736-dbae-4339-9ac2-3de29d93a9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","timestamp":"2020. június. 09. 17:03","title":"Az űrből érkező, 157 naponta ismétlődő jeleket fogtak be tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]