[{"available":true,"c_guid":"395766d8-081e-4e1d-b41f-c6c82f76d862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutatna a sportautó praktikusabb kivitele.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutatna a sportautó praktikusabb kivitele.","id":"20200609_magyar_designer_keszitett_kombit_az_uj_kupe_4es_bmwbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395766d8-081e-4e1d-b41f-c6c82f76d862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6105dc-0a6e-41ff-9822-ff1612a1007c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_magyar_designer_keszitett_kombit_az_uj_kupe_4es_bmwbol","timestamp":"2020. június. 09. 09:21","title":"Magyar designer készített sportkombit az új kupé 4-es BMW-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem tudott arról, hogy a fényképe veszélyes az androidos telefonokra.","shortLead":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem...","id":"20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19990191-24b5-4fee-9a29-e4f1abe01b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","timestamp":"2020. június. 10. 18:03","title":"Megszólalt a fotós, akinek a fényképe kiütötte az androidos mobilok egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét regenerálnák.\r

","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét...","id":"20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c3f0-f349-4222-a051-e82f0b577d4b","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","timestamp":"2020. június. 10. 16:15","title":"Őssejt-beültetéssel javítanának Michael Schumacher állapotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ac1c9-cce6-4712-9481-6cc3f6bb5b98","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200610_Marabu_Feknyuz_Ovatosan_a_hoborgessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ac1c9-cce6-4712-9481-6cc3f6bb5b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc464eb-a4b4-4773-a919-c6dc0bf43c60","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_Marabu_Feknyuz_Ovatosan_a_hoborgessel","timestamp":"2020. június. 10. 17:06","title":"Marabu Féknyúz: Óvatosan a hőbörgéssel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","shortLead":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","id":"20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1022c-3a77-4d21-a84b-02240679cceb","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 10:32","title":"Naponta több mint százezerrel nő a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik változata lesz. Ha hihetünk a pletykáknak, 108 megapixeles kamerával és 120x-os digitális zoommal érkezik a telefon.","shortLead":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik...","id":"20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fd774-911c-489c-910c-74ea314dfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","timestamp":"2020. június. 09. 11:03","title":"120x-os digitális zoom kerülhet a Xiaomi új telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]